Впервые состоялись регулярные авиарейсы Ереван-Капан и Капан-Ереван. Насколько они безопасны?

Сегодня впервые состоялись авиарейсы Ереван-Капан и Капан-Ереван. Как сообщили в администрации Сюникской области Армении, самолет, в назначенное время вылетевший из ереванского аэропорта «Звартноц», совершил посадку в аэропорту «Сюник» города Капан и, согласно расписанию, вылетел из Капана в Ереван. Рейс из Еревана в Капан с сегодняшнего дня выполняется в 8 часов утра, а из Капана в Ереван – в 10 часов утра, каждые понедельник и пятницу.

Рейсы Ереван-Капан-Ереван осуществляются гражданскими самолетами типа L-410 авиакомпании NovAir, рассчитанными на 17 человек.

Сколько пассажиров вылетело сегодня из Еревана в Капан, а затем вернулось в Ереван, в компании «Атлантис», занимающейся продажей авиабилетов, сообщить отказались. В администрации Сюникской области также не располагали этими данными, однако, согласно официальному сообщению, среди пассажиров также были заместитель губернатора Сюника Наре Казарян и советник Нвард Арутюнян. Между тем, помощник председателя Комитета гражданской авиации Лилит Агабекян сообщила Радио Азатутюн, что сегодня самолетом из Еревана в Капан вылетели два пассажира, и столько же человек вернулись из Капана в Ереван.

Билет в один конец стоит 20 тыс. драмов. Выстрелы в направлении аэропорта «Сюник». Насколько безопасны полеты? Однако главный вопрос, который сейчас звучит, состоит в следующем: обеспечена ли безопасность граждан во время полетов по маршруту Ереван-Капан-Ереван с учетом произошедших на прошлой неделе инцидентов?

В минувшую пятницу с азербайджанской стороны стреляли прямо по аэропорту «Сюник». Две пули повредили одно из окон и крышу аэропорта. Неясно, почему погранвойска не предотвратили инцидент, эта структура просто предложила азербайджанской стороне совместное расследование или передать имеющиеся у них видеозаписи.

После пятничного инцидента в субботу снова прозвучали выстрелы. Об этом написал заведующий ГНКО «Центр по связям с общественностью и информации» аппарата премьер-министра Гор Царукян.

Сегодня в беседе с Радио Азатутюн советник губернатора Сюника Карен Балян сообщил, что некоторые из сотрудников аэропорта в тот день слышали звуки выстрелов. Причем выстрелы прозвучали за несколько минут до приземления. В тот день, кстати, из Еревана в Капан вылетел ряд должностных лиц, в том числе секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

Мы не должны жить в атмосфере страха и должны осуществлять регулярные рейсы на своей территории - советник губернатора Сюника

Несмотря на эту ситуацию, по убеждению советника губернатора Сюникской области, не следует поддаваться на провокации Азербайджана и нужно пользоваться рейсами Ереван-Капан и в обратном направлении, что очень важно для развития Сюникской области.

На вопрос Радио Азатутюн, гарантирована ли безопасность граждан, которые пользуются или хотят воспользоваться этим рейсом, Балян ответил: «Говорить, что «гарантирована» немного относительно, но здесь имеет место провокация, и вы знаете, что Азербайджан пытается провоцировать в плане полетов, мы не должны поддаваться на эти провокации и должны выполнять эти регулярные рейсы, что очень важно для Сюникской области. Я не думаю, что мы должны жить в атмосфере страха. Несмотря ни на что, мы выполняем регулярные рейсы на своей территории, и все мы, осознавая эту важность, не должны поддаваться на провокации и должны пользоваться регулярными рейсами».

На вопрос, воспользуются ли он и члены его семьи этой возможностью, чиновник ответил: «Да, конечно, я также собираюсь, в понедельник я должен полететь этим рейсом».

После 44-дневной войны 2020 года ряд населенных пунктов Сюникской области, в том числе город Капан, стали приграничными. Капанский аэропорт находится в нескольких десятках метров от азербайджанских позиций, то есть в любой момент может быть обстрелян противником. Неясно, просчитало ли правительство эти риски до принятия решения о выполнении регулярных рейсов.

Армянская сторона доводит до сведения Азербайджана информацию о рейсах Ереван-Капан и Капан-Ереван

Комитет гражданской авиации Армении напоминает, что еще с советских времен в капанском аэропорту совершалось более 10 ежедневных рейсов на самолетах Як-40. При этом схемы захода на посадку и посадки, а также взлет частично проходили через воздушное пространство Азербайджанской ССР. Однако после переоткрытия в 2020 году капанского аэропорта «Сюник» были внедрены новые современные авиасхемы, согласно которым заходы на посадку, взлеты и посадки осуществляются исключительно в воздушном пространстве Армении.

В комитете отмечают, что согласно Международной конвенции гражданской авиации, каждое суверенное государство самостоятельно управляет своим воздушным пространством и полеты на территории данного государства не согласовываются с соседними странами. Однако информация о рейсах, выполняемых на границе двух государств, доводится до сведения соседнего государства, что до сих пор и делали авиационные власти Республики Армения. То есть, армянская сторона предоставляет Азербайджану информацию о рейсах Ереван-Капан-Ереван, уточнил в беседе с Радио Азатутюн помощник председателя Комитета гражданской авиации РА.

На вопрос, обратится ли правительство Армении в Международную организацию гражданской авиации по вопросу обстрела азербайджанцами гражданского аэропорта и причинения материального ущерба, в Министерстве территориального управления не ответили, попросив направить письменный запрос.