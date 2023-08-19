Араик Арутюнян и Армен Григорян прибыли в Капан представительским рейсом

По сообщению правительственного информационного агентства, губернатор Сюникской области Роберт Гукасян и другие официальные лица встретили Арутюняна и Григоряна в аэропорту «Сюник».

Высокопоставленные лица прошлись по аэропорту «Сюник» и ознакомились с созданными там условиями.

В праздничных мероприятиях по случаю Дня Капана принимают участие руководитель аппарата премьер-министра и секретарь Совета безопасности.

Два дня назад, всего через несколько часов после того, как премьер-министр Никол Пашинян на самолете прибыл в Капан, где осмотрел аэропорт и объявил о начале регулярных рейсов, неизвестный с азербайджанской стороны прибыл на машине в район, прилегающий к аэропорту, произвел три выстрела и уехал. Выпущенные им две пули повредили одно из окон и крышу аэропорта.

Тем не менее, вчера в Комитете гражданской авиации сообщили, что пассажирские перевозки по маршруту Ереван-Капан-Ереван 19 августа гражданским самолетом типа L-410 авиакомпании NovAir будет осуществлена перевозка пассажиров.