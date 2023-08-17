У десятилетнего Руслана Хачатряна, имеющего серьезные проблемы со здоровьем, уже несколько дней высокая температура, как-то удалось раздобыть лекарство, надежды раздобыть еду с нужными витаминами нет.

В многодетной семье Хачатрянов хлеб и сахар делятся по граммам на семерых несовершеннолетних детей. Мать семейства Марине рассказывает, что у двоих детей, имеющих инвалидность, есть небольшое преимущество: если в доме появляется что-то из молочных продуктов, оно в первую очередь достается им.

«Я уже не знаю, безумная ситуация, не из чего готовить еду, я не знаю, что приготовить, как быть. Утром младший хочет сахарный песок, его нет», - сказала Марине.

«Надои снизились примерно на 40-50%». Молочные цеха в Нагорном Карабахе с сегодняшнего дня прекращают свою работу

Спустя два месяца после тотальной блокады в Нагорном Карабахе уже существует серьезная проблема с молочными продуктами. Производство молока сократилось еще несколько месяцев назад, когда импорт необходимого сырья и тары стал невозможен.

Сотрудник Министерства сельского хозяйства Нагорного Карабаха Завен Багрян говорит, что к этому добавилась нехватка топлива, вследствие чего местные молочные цеха с сегодняшнего дня прекращают свою работу.

«Из-за дефицита топлива невозможно накопить достаточно кормов, в результате чего мы имеем снижение надоев примерно на 40-50%, в том числе и у племенных животных, речь идет о крупном рогатом скоте. Постепенно произошло снижение производственных объемов примерно в 6-8 раз, а на этот раз деятельность данных организаций полностью прекращена», - представил Багрян.

На протяжении месяцев у молочных цехов стояли длинные очереди, люди часами ждали, чтобы приобрести немного молокчи, однако граждане, имеющие проблемы со здоровьем, теперь лишены даже этой возможности. Теперь власти Нагорного Карабаха решили продавать молоко, собранное до сих пор, в разных районах.

В условиях восьмимесячной блокады и двухмесячной тотальной блокады с каждым днем все острее встает вопрос оказания медицинской помощи гражданам с различными заболеваниями. Земфира Согомонян страдает сахарным диабетом. Каждый день у нее повышается давление, лекарств нет, едой регулировать состояние не получается, из-за чего она часто теряет сознание, последний раз это случилось в очереди за хлебом.

«Я не уеду из Арцаха, умру прямо здесь», - сказала Радио Азатутюн отчаявшаяся женщина, добавив, что у нее не осталось сил бороться за жизнь.

«Я не могу ходить, немного хожу, сажусь, у меня больное сердце. Что делать, если умру – умру», - сказала она.

В осажденном Нагорном Карабахе два дня назад был зарегистрирован первый случай голодной смерти. Омбудсмен Нагорного Карабаха, сославшись на заключение судебно-медицинской экспертизы, сообщил, что в Степанакерте в результате хронического недоедания скончался 40-летний мужчина.

В то время как гуманитарная катастрофа в Нагорном Карабахе, находящемся на грани голода, с каждым днем становится все более ощутимой, вот уже 22 дня, как грузовики с гуманитарной помощью (продуктами первой необходимости и лекарствами), направленной из Армении для Карабаха, стоят в Корнидзоре, возле закрытого Азербайджаном КПП.

Инициатива «Бацум» собралась перед офисом ООН в Армении, еще одна группа граждан - перед зданием правительства

Параллельно в Ереване инициатива «Бацум» («Открытие») ищет пути доставки в Нагорный Карабах запасов сухих продуктов, собранных в течение двух месяцев перед офисом ООН в Армении. Арман Варданян говорит, что они следят за продуктами 24 часа в сутки, веря, что они достигнут своей цели.

«Это динамический процесс, кажется, что он не актуален, но он очень даже актуален. Когда этот цикл пройдет, станет актуальным что-то другое, очень возможно, что мы оставим это и займемся чем-то другим, но на данный момент это все еще актуально», - сказал Варданян.

Еще одна группа граждан собралась перед зданием правительства, когда там проходило заседание кабмина.

«Граждане Арцаха все еще имеют паспорта граждан РА, и Республика Армения, наше правительство, руководство в лице премьер-министра обязаны обеспечить безопасность жизни этих людей, чего уже давно не происходит», - сказал один из собравшихся.

Одна из участниц этой акции Лилит Кочарян сказала Радио Азатутюн, что, прежде чем чего-то требовать от международных структур, нужно поставить вопрос перед государственными мужами, подчеркнув, что гарантом безопасности армян Нагорного Карабаха должна быть Армения, а не другие акторы.