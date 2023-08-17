Мирзоян: Предотвращение геноцида является основной обязанностью ООН и Совбеза

Об этом в среду заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по запросу Армении в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе в результате блокады Лачинского коридора и полной блокады Нагорного Карабаха Азербайджаном.

«Я верю, что этот уважаемый орган, несмотря на геополитические разногласия, способен действовать как орган, который предотвращает геноцид, а не вспоминает о нем, когда уже слишком поздно», - подчеркнул Мирзоян.

Глава внешнеполитического ведомства Армении подчеркнул, что в Ереване от Совбеза ООН ожидают:

- осудить использование голодной смерти гражданского населения как метода ведения войны, запрещенного международным гуманитарным правом;

- осудить незаконный отказ в гуманитарном доступе и лишение гражданского населения Нагорного Карабаха того, что необходимо ему для выживания, в том числе предумышленное препятствование поставкам гуманитарной помощи и доступу к мерам реагирования на отсутствие из-за конфликта продовольственной безопасности;

- потребовать полного соблюдения обязательств по международному гуманитарному праву, в том числе касающихся защиты гражданских лиц, в частности женщин и детей, а также критической гражданской инфраструктуры;

- призвать к немедленному восстановлению свободы и безопасности движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями;

- обеспечить полное добросовестное сотрудничество сторон с Международным Комитетом Красного Креста, а также безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи;

- направить в Нагорный Карабах независимую межведомственную миссию по оценке потребностей и оказать гуманитарную помощь пострадавшему населению.

«Эти гуманитарные вопросы, безусловно, должны быть урегулированы при решительном вмешательстве международного сообщества, прежде чем негативные последствия приведут к этнической чистке народа Нагорного Карабаха. По словам избранных представителей Нагорного Карабаха: «Это преднамеренно спланированное преступление, обусловленное очевидным намерением геноцида. Власти Азербайджана целенаправленно спровоцировали блокаду Лачинского коридора, зная, что это приведет к постепенной гибели всего населения Нагорного Карабаха, но предпочли продолжить этот курс действий».

В то же время в докладе бывшего прокурора МУС Луиса Морено Окампо отмечено, что в Нагорном Карабахе уже осуществляется геноцид. По словам господина Окампо, «блокада Лачинского коридора силами безопасности Азербайджана, препятствующая доступу к любым продуктам питания, медикаментам и другим предметам первой необходимости, должна рассматриваться как геноцид в соответствии со статьей II, (c) Конвенции о геноциде: «Предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на ее физическое уничтожение». Голод — это невидимое оружие геноцида. Без немедленных кардинальных изменений эта группа армян будет уничтожена в течение нескольких недель»», - отметил Мирзоян.

Представляя факты, цифры, хронологию событий и их последствия, армянский министр сказал: «В предыдущие месяцы многие из вас пытались адресовать проблему открытия Лачинского коридора. Однако, несмотря на все призывы, обязательства, взятые по Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, юридически обязывающие решения Международного Суда, ситуация на местах не улучшилась. Даже наоборот, Азербайджан постепенно, но последовательно усугублял блокаду до состояния полной осады Нагорного Карабаха. Армения выражала свою обеспокоенность обострением гуманитарного кризиса вследствие блокирования Лачинского коридора в ходе всех переговоров с Азербайджаном, которые проходили при отдельном содействии и посредничестве США, ЕС и России. И все же безуспешно.

На протяжении всего этого времени вовлеченность Азербайджана нельзя оценить иначе как недобросовестной. Возвращаясь к первому обсуждению этого вопроса в Совете Безопасности, Азербайджан отрицал какую-либо ответственность за эти действия и даже утверждал, что он не контролирует Лачинский коридор. На протяжении последних восьми месяцев Азербайджан использовал ряд предлогов, чтобы оправдать свои действия. Сначала это были так называемые эко-активисты с экологическими проблемами, затем беспочвенные обвинения в транспортировке оружия через Лачинский коридор, потом военные провокации и т.д.

Было согласовано, что Лачинский коридор - это связующее звено между Арменией и Нагорным Карабахом, и он не имеет альтернативы. Лачинский коридор должен быть открыт. Что же касается других возможных путей, то этот вопрос нужно решать в рамках международного механизма диалога между Баку и Степанакертом».

Мирзоян подчеркнул, что находится на заседании Совбеза ООН для того, чтобы «получить поддержку этого высокого органа в деле сохранения перспективы достижения справедливого и всеобъемлющего мира и стабильности в нашем регионе, которую Азербайджан поставил под угрозу, спровоцировав гуманитарную катастрофу в Нагорном Карабахе».

«В течение последних двух лет Армения при содействии международного сообщества прилагала все усилия для установления мира и стабильности в нашем регионе. И я считаю, что сегодня у нас все еще есть возможность достичь этой цели. Однако нынешняя гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе может в полной мере ухудшить перспективы мира во всем регионе Южного Кавказа и за его пределами», - отметил министр иностранных дел Армении.