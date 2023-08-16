Азербайджанские военнослужащие задержали армянского резервиста, против него возбуждено уголовное дело

Азербайджанские военнослужащие задержали армянского резервиста. Баку утверждает, что сегодня армянской стороной днем была предпринята попытка диверсионного проникновения в направлении Кельбаджара, при огневой поддержке ее удалось пресечь, раненый военнослужащий был задержан.

Азербайджанские источники не сообщают подробностей о состоянии здоровья армянского солдата.

Министерство обороны Армении отвергает обвинение, называя его абсолютной ложью, в то же время сообщает, что расследует возможную версию появления армянского резервиста на азербайджанской стороне и все обстоятельства.

Чтобы показать лживость заявления Баку, военное ведомство Армении опубликовало видео, на котором видно, как несколько солдат сажают одного в машину и уезжают с территории.

«Группа военнослужащих ВС Азербайджана подходит к резервисту Г. В., при пока невыясненных обстоятельствах оказавшемуся на азербайджанской стороне, сначала беседует с ним, затем задерживает и увозит на машине в неизвестном направлении. Данное видео опровергает ложь Минобороны Азербайджана о том, что якобы в восточном направлении границы ВС РА предприняли попытку диверсионного проникновения», - сообщает Минобороны РА.

Позже азербайджанская сторона также распространила сообщение об опубликованном видео, утверждая, что кадры не имеют никакого отношения к сегодняшнему инциденту.

Армянская сторона пока не обнародовала имя резервиста, упоминаются лишь инициалы, совпадающие с именем, которое сообщил Баку. По данным Азербайджана, задержанным является Гагик Восканян 1983 года рождения. Баку уже возбудил уголовное дело по статьям о нарушении государственной границы и терроризме.

Между тем, в первой половине дня, когда азербайджанская сторона публично ничего еще не сообщала об инциденте, армянское оборонное ведомство заявило, что резервист, по предварительным данным, самовольно покинул боевую позицию. Официальные сообщения о случившемся этим ограничиваются, другой информации на данный момент нет.

Как резервист оказался один на азербайджанской стороне, что он там делал, почему его никто не остановил, и если он самовольно покинул боевую позицию, то почему в течение почти всего дня ничего не могли выяснить? Нам не удалось получить ответы на эти вопросы в Минобороны Армении. В ведомстве лишь сообщили, что изучают все обстоятельства того, как резервист не смог сориентироваться на местности и оказался на азербайджанской стороне.

Этот инцидент предшествует запланированному на эту ночь заседанию Совета Безопасности ООН, на повестке дня которого стоит вопрос об ухудшении гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.

С заявлением по поводу произошедшего сегодня выступил также МИД Азербайджана, обвинив Ереван в «организации провокаций» в преддверии заседания.

Эта новая волна взаимных обвинений в обстрелах и провоцировании пограничных инцидентов началась в минувшие выходные. Практически ежедневно стороны сообщают о нарушениях режима прекращения огня. Вчера на участке Верин Шорже был ранен армянский военнослужащий, состояние которого, по данным Минобороны, тяжелое.