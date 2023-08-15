Из-за острой нехватки лекарств получающие гемодиализ пациенты эвакуируются из Нагорного Карабаха в Армению

В связи с острой нехваткой лекарств и предметов медицинского назначения из Нагорного Карабаха в Армению эвакуируют больных, находящихся на гемодиализе. Сегодня из Степанакерта посредством Международного комитета Красного Креста в Ереван были перевезены еще 10 пациентов.

«Нам приходится отправлять наших пациентов в Ереван для дальнейшего лечения, надеюсь, временно. Точнее, возможно, через какое-то время этот вопрос будет решен», - сказала заведующая отделением гемодиализа Республиканского медицинского центра Кристине Авагимян.

В противном случае пациентам осталось бы жить всего несколько дней, так как имеющиеся медикаменты и медицинские принадлежности заканчиваются, сообщают специалисты. В эти дни в Ереван были перевезены 29 пациентов. Часть граждан, находящихся на гемодиализе, а именно 12 человек, отказались от транспортировки.

«У одного из больных есть несовершеннолетние дети, кто-то передвигается в инвалидной коляске и имеет инвалидность, есть сложности с транспортировкой. То есть, у каждого, кто принял такое решение, зная, к чему это приведет, есть семейные, личные проблемы», - отметила Авагимян.

В Нагорный Карабах уже более месяца не поставляются лекарства и предметы медицинского назначения. Азербайджан разрешает только Международному комитету Красного Креста перевозить больных из Степанакерта в Ереван.

В Карабахе сигнализируют о том, что тысячи граждан остались без необходимой медицинской помощи. Из-за нехватки или отсутствия лекарств увеличилась смертность от ряда заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований.