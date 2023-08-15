Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян завтра выступит на заседании Совета безопасности ООН, где на основании обращения Армении будет обсуждаться вопрос ухудшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Выступление Мирзояна запланировано на завтра во второй половине дня.

Для проведения заседания постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маркарян обратился к постпреду США, заявив, что тотальная блокада Лачинского коридора со стороны Азербайджана с 15 июня вызвала острую нехватку продовольствия, медикаментов и топлива.

«Преднамеренное создание невыносимых условий для жизни населения есть не что иное, как массовое зверство в отношении коренного народа Нагорного Карабаха с целью заставить его покинуть свою родину», - отметил постпред Армении при ООН.

Официальный Ереван призвал Совет безопасности, ответственный за обеспечение международного мира и безопасности, «предотвратить массовые зверства, в том числе военные преступления, этнические чистки, преступления против человечности и геноцид».

Чего ждать от Совбеза ООН и какая процедура предусмотрена на завтрашнем заседании?

Экстренное заседание пройдет в открытом режиме, в нем примут участие 15 членов Совета безопасности - 5 постоянных и 10 избираемых. В этом месяце в Совете Безопасности председательствуют США. В заседании могут принять участие также приглашенные члены, включая Армению и Азербайджан, представив свои позиции.

Согласно процедуре, выступят также представители 15 стран. Кто из них займет какую позицию и какое мнение выскажет по обсуждаемому вопросу, сейчас сказать сложно.

Пока также неясно, какой документ примет СБ ООН: резолюцию, заявление председателя или заявление для прессы, последнее является низшим по своему статусу.

Высокопоставленные дипломаты не скрывают, что наилучшим вариантом для Армении было бы принятие резолюции СБ ООН, где ООН и генсек структуры получат мандат на осуществление конкретных действий, начиная с регулирования гуманитарной ситуации и заканчивая нахождением на месте и информированием Совбеза о ситуации на земле. Однако трудно сказать, документ с каким содержанием будет принят, что будет в нем говориться касательно Лачинского коридора и доставки гуманитарной помощи через Агдам, диалога Степанакерт-Баку, миротворцев и ряда других вопросов.

Как говорят опытные дипломаты, следует быть реалистами и не исключать, что резолюция может иметь и другие оттенки. Кстати, резолюция СБ ООН принимается либо консенсусом, либо большинством голосов, в последнем случае необходимо как минимум 9 голосов, и если ни один из 5 постоянных членов не наложит вето, резолюция будет принята.

«К сожалению, армянская сторона дала Азербайджану сильный козырь» - Ара Айвазян

Сможет ли Армения набрать достаточное число голосов «за» для принятия желаемого документа? Бывший министр иностранных дел Армении Ара Айвазян в беседе с Радио Азатутюн отмечает, что очень важно, как МИД Армении выполнил свое домашнее задание, какие договоренности были достигнуты с членами Совета Безопасности ООН на многосторонних и особенно двусторонних дипломатических площадках.

Айвазян говорит, что заметил, что министр иностранных дел Арарат Мирзоян недавно беседовал с рядом коллег, в том числе с непостоянными членами Совета безопасности ООН. Он уверен, что это только верхушка айсберга, и предполагает, что посольства и представители Армении в международных структурах также работали в этом направлении. Однако, экс-министр иностранных дел подчеркивает: «К сожалению, армянская сторона дала Азербайджану сильный козырь, поскольку Пашинян устно признал Арцах [Нагорный Карабах – ред.] в составе Азербайджана».

На вопрос, учитывая это обстоятельство, значит ли это, что маловероятно, что Совет безопасности примет документ против Баку, Ара Авазян ответил, что не исключает такой возможности, потому что в Нагорном Карабахе есть признаки от гуманитарного кризиса до геноцида. Поэтому, даже если Азербайджан заявит, что это его внутреннее дело, очевидно, и об этом говорили также важные международные эксперты, что жителям этого региона угрожает этническая чистка со стороны Азербайджана.

Резолюция Совбеза ООН может стать важным достижением для армянских сторон

Возможно ли принять резолюцию или заявление, которое заставит Баку открыть Лачинский коридор? Айвазян говорит, что Азербайджан неоднократно заявлял, что любой международный документ для него недействителен.

«Во всяком случае, думаю, резолюция Совбеза ООН может стать важным достижением для армянских сторон, если, конечно, резолюция будет принята, так что давайте подождем», - сказал в беседе с Радио Азатутюн Ара Айвазян.