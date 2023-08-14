Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Состояние пятерых пострадавших в результате аварии на трассе Ереван-Гюмри оценивается как тяжелое и крайне тяжелое

Пятеро пострадавших в результате аварии на трассе Ереван-Гюмри в настоящее время находятся в медицинском центре Гюмри.

В беседе с Радио Азатутюн замдиректора МЦ Армен Хачатрян сообщил, что их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, жизни 5 человек угрожает опасность.

По словам родственников погибших, они возвращались из Турции, где посетили историческую Западную Армению.

Ранее спасательная служба МВД сообщала, что в результате столкновения пассажирского микроавтобуса Volkswagen и грузовика ЗИЛ погибли 11 человек, еще шестеро пострадали. Согласно сообщению, все пострадавшие были переведены в МЦ Гюмри, откуда один пострадавший был после переведен в медицинский центр «Эребуни» в Ереване.

Back to top
XS
SM
MD
LG