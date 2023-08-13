Члены Совбеза ООН могут остановить превращение голода в оружие - Марукян

Эдмон Марукян напомнил, что Лачинский коридор, являющийся дорогой жизни, уже несколько месяцев блокируется Азербайджаном.

«120 тысяч человек, в том числе 2 тысячи беременных женщин, 30 тысяч детей, 20 тысяч стариков и 9 тысяч инвалидов, страдают от недоедания и каждый день ждут разблокировки Лачинского коридора.

Международное сообщество, в частности, члены Совета Безопасности ООН, могут прекратить превращение голода в оружие, голода, который Азербайджан использует как рычаг для этнических чисток и геноцида», - отметил посол.

Официальный Ереван обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой о созыве внеочередного заседания по нагорно-карабахскому вопросу. Армения ожидает вмешательства этой международной структуры.

Լեռնային Ղարաբաղի հարցով արտահերթ նիստ գումարելու պահանջով պաշտոնական Երևանը դիմել է Միավորված ազգերի կազմակերպոության Անվտանգության խորհուրդ։ Հայաստանը ակնկալում է միջազգային կառույցի միջամտությունը: