Армения обратилась в Совбез ООН с требованием созвать внеочередное заседание по Нагорному Карабаху

Согласно сообщению Министерства иностранных дел Армении, постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян в письме председателю СБ ООН, в частности, отметил, что «в сложившихся обстоятельствах правительство Армении запрашивает вмешательства Совета Безопасности ООН как основного органа по обеспечению глобальной безопасности и предотвращению массовых преступлений, в том числе военных преступлений, этнических чисток, преступлений против человечности и геноцида».

«С 15 июня 2023 года крайняя нехватка товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо, обострилась, когда Азербайджан полностью заблокировал Лачинский коридор — единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, запретив любой, даже гуманитарный, въезд в Нагорный Карабах․ Преднамеренные продолжающиеся перебои Азербайджаном в поставках природного газа и электроэнергии в Нагорный Карабах нанесли серьезный ущерб жизнедеятельности народа.

Прекращение всех гуманитарных поставок в сочетании с постепенным использованием ограниченных внутренних запасов, целенаправленным обстрелом сельскохозяйственных территорий вооруженными силами Азербайджана привели к острой нехватке продовольствия и закрытию магазинов. Из-за нехватки основных продуктов питания и витаминов около 2000 беременных женщин, около 30 000 детей, 20 000 пожилых людей и 9 000 людей с инвалидностью борются за выживание в условиях недоедания.

Практически без лекарств остались люди с хроническими заболеваниями, в том числе 4687 человек с диабетом и 8450 человек с заболеваниями системы кровообращения. В результате сложившейся ситуации наблюдается рост смертности от ряда заболеваний, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований. В период с января по июль по сравнению с тем же периодом прошлого года уровень анемии среди беременных, находящихся под медицинским наблюдением, достиг около 90%, что обусловлено недостаточным питанием и отсутствием или недостатком соответствующих лекарственных средств. Кроме того, жаркие погодные условия и отсутствие дезинфицирующих средств и лекарств создают риск возникновения эпидемий в регионе.

В результате народ Нагорного Карабаха сегодня стоит на грани полной гуманитарной катастрофы.

Эти действия Азербайджана являются не только грубым нарушением Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и международного гуманитарного права, но и непосредственным нарушением решений Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля 2023 года, согласно которым Азербайджан должен «принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного передвижения лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях».

Умышленное создание несовместимых с жизнью условий для населения- это не что иное, как массовое преступление против коренных жителей Нагорного Карабаха, направленное на принуждение их покинуть свои дома и Родину. Применение такого коллективного наказания в отношении народа Нагорного Карабаха представляет для них экзистенциальную угрозу, если они останутся одни лицом к лицу с агрессивной политикой Азербайджана», - заявил Мгер Маргарян.

Согласно сообщению, представитель Армении также попросил, чтобы делегации Армении была предоставлена возможность участвовать в заседании Совета согласно соответствующим положениям Устава ООН и правилу 37 правил процедур Совета Безопасности.