В Нагорном Карабахе наряду с угрозой голода обостряется проблема с водой

«Вследствие засушливой и знойной погоды в водозаборах, питающих Степанакерт, возник дефицит воды. Компания вынужденно осуществляет подачу воды артезианскими насосами. Из-за веерных отключений электричества и отсутствия топлива артезианские насосы работают в половину мощности, в веерном режиме», - сообщает Информационный штаб Нагорного Карабаха.

Уже почти два месяца в Нагорный Карабах не поступает ни грамма продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости. Гуманитарный груз, отправленный из Армении еще три недели назад, на неопределенное время застрял у моста Хакари, на въезде в Лачинский коридор. В Карабахе магазины пусты, активность есть только в длинных очередях за хлебом.

«Мой старший, Гор, стоит в очередях за хлебом, пропадает часами, приходит, говорит: «Мама, что мне делать, толкают». Жалко ребенка, лучше я возьму на себя эту заботу», - говорит Нуне, мать пятерых детей.

Она нашла выход: выращивает овощи, чтобы смягчить голод. «Мы собрали лобио, помидоры...», - сказала женщина.

Он рассказала, что они как многодетная семья недавно получили поддержку, сахар теперь есть, но других ингредиентов (яиц, мацуна) для любимой детьми выпечки нет.

Eще три недели назад перед офисом ООН в Ереване волонтерами были собраны сухие продукты питания: мешки с мукой, сахаром, макароны, растительное масло. Несколько недель назад волонтеры потребовали от этой международной организации доставить продукты в Нагорный Карабах, но продукты все еще остаются на том же месте.

Члены гражданской инициативы «Бацум» («Открытие») уже три недели дежурят перед офисом ООН, ожидая, что собранные продукты питания будут доставлены в Карабах. Сегодня член инициативы Нарек Айвазян направил новое письмо исполняющей обязанности постоянного координатора ООН в Армении Нанне Скау. «Мы хотим передать им очередные собранные фактические данные из Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], от наших граждан Арцаха. Предыдущий пакет мы передали в прошлый понедельник, в связи с чем была реакция со стороны главы ООН, затем отсюда [представители офиса] отправились к мосту Хакари для осмотра», - сказал он.

Активисты надеются, что новый руководитель офиса международной организации примет их для обсуждения гуманитарных вопросов. С предыдущим главой офиса они также встречались, проинформировали его о блокаде Лачинского коридора и ее катастрофических последствиях.