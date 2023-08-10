Азербайджанская сторона открыла огонь в направлении работавших на пшеничном поле мирных жителей - пресс-секретарь МВД НК

«Мы вышли в поле, наверное, и 15 минут не поработали», - сказал Гаспарян.



Азербайджанские подразделения из различного огнестрельного оружия открыли огонь в направлении работавших на пшеничном поле мирных жителей и автомобиля «Форд-Транзит», причем, по словам пресс-секретаря МВД Нагорного Карабаха Унана Тадевосяна, огонь был прицельным.

«Стреляли так, чтобы попало в водителя или пассажира. В это время водителя и пассажира в машине не было», - сказал Тадевосян.



К счастью, пострадавших нет. Глава общины Сарушен подчеркнул, что азербайджанские обстрелы – не новость, но раньше азербайджанцы стреляли в воздух.

«Раньше, когда стреляли, стреляли в воздух, чтобы мы ушли. Сейчас не так, первые же выстрелы - прицельно», - отметил Карен Гаспарян.



Надежда общины – пшеничные поля, что у них на этом тяжелом нескончаемом этапе блокады хотя бы будет хлеб. На пшеничном поле Сарушена осталось 70 тонн зерна. «Сегодня для нас важно собрать урожай, чтобы у людей был хлеб. Теперь, если не смогут собрать этот урожай, я не знаю...», - сказал глава села.

Интенсивность обстрелов подсказывает, что этот период сбора урожая важен и для азербайджанской стороны - чтобы в Нагорном Карабахе вдруг не собрали урожай. В новостной ленте МВД Нагорного Карабаха читаем, что несколько дней назад азербайджанцы обстреляли жителя Хнапата, на комбайне собиравшего урожай, до этого их мишенью стал тракторист в селе Гиши. Житель села Чаректар не может собрать урожай даже со своего приусадебного участка, в него стреляют. В оперативной сводке МВД НК упоминаются почти все общины.

«Азербайджанские позиции находятся очень близко к полям, а в это время, как вы знаете, период сбора урожая, обстреливаются зерноуборочные комбайны, обстреливаются мирные жители», - сказал глава пресс-службы МВД Нагорного Карабаха.

«Информация была передана российским миротворцам» - так заканчиваются все официальные сообщения о подобных обстрелах. Но миротворцы сами оказываются очевидцами обстрелов. Глава общины Сарушен сказал, что вчера миротворцы находились рядом: «Они стояли, они тоже там были, все случилось в их присутствии».

Официальная новостная лента российских миротворцев иногда включает эти нарушения режима прекращения огня с одним и тем же повторяющимся предложением: командование расследует инцидент с армянской и азербайджанской сторонами.