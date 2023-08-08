Новоизбранный спикер парламента Нагорного Карабаха придал важность сохранению и развитию Армии обороны

Новоизбранный председатель Национального собрания Нагорного Карабаха, член АРФ «Дашнакцутюн» Давид Ишханян утверждает, что «они любой ценой продолжат борьбу ради сохранения и укрепления государственности Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]». В своем программном выступлении Ишханян подчеркнул, что до тех пор, пока Нагорный Карабах и карабахцы говорят «нет» всем тем предложениям, которые наносят удар по принятой ими стратегической цели, следует констатировать, что ничто не закончилось.

Хотя в своем объемном выступлении спикер парламента Нагорного Карабаха нигде не упоминает о праве Нагорного Карабаха на самоопределение, однако он говорит о реализации важной стратегической цели национально-освободительной борьбы 1988 года. Кстати, Давид Ишханян был одним из активных участников Карабахского движения.

«У многих сложилось мнение, что Республика Армения умыла руки в вопросе Арцаха, доминирующими становятся точки зрения о том, что мы должны искать новые пути и партнеров, хочу еще раз с этой ответственной трибуны подтвердить и заверить, что все наши усилия будут направлены на реализацию важной стратегической цели, сформировавшейся с первых же дней национально-освободительной борьбы 1988 года. Все остальные шаги и планы следует рассматривать как тактические шаги. Поверьте, пока Арцах и арцахцы говорят «нет» всем тем предложениям, которые наносят удар по принятой ими стратегической цели, можно констатировать следующее: ничто не закончено», - подчеркнул Ишханян.

Новоизбранный спикер карабахского парламента также говорил о важности сохранения, развития и укрепления Армии обороны Нагорного Карабаха.

«Наша нынешняя система безопасности требует от нас новых подходов и ресурсов. Сохранение, развитие и укрепление Армии обороны - главной гарантии системы безопасности Республики Арцах и ее народа, во многом зависит как раз от того законодательного поля, на которое направлена наша деятельность», - заявил он.

Давид Ишханян, однако, не пояснил, как они будут способствовать укреплению Армии обороны.

Баку периодически требует расформирования Армии обороны, а также выдвигает это в качестве предварительного условия для диалога со Степанакертом. Об этом недавно заявил также президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян: «Азербайджан говорит нам: первым пунктом для того, чтобы сесть за стол переговоров, нужно распустить Армию обороны. Ну идите на встречу, распустите, а затем идите, мы должны распустить, потом пойти на встречу».

Спикер парламента Нагорного Карабаха подчеркнул важность восстановления межпарламентских отношений с Арменией

Примечательно, что Давид Ишханян говорил также об отношениях Нагорный Карабах-Армения, особо подчеркнув необходимость восстановления межпарламентских отношений с Арменией.

«Однако вопрос вопросов - это отношения Арцах-Армения, а в нашем случае - вопрос межпарламентского сотрудничества. От моего имени и особенно от имени нашей фракции неоднократно поднимался вопрос о необходимости восстановления межпарламентских отношений с Республикой Армения. Уверен, что в условиях блокады при наличии современных технических средств можно решить и этот вопрос. Наша политическая позиция должна быть направлена на наведение мостов, недопущение деструктивных проявлений», - подчеркнул Ишханян.

С каких пор и по какой причине ухудшились отношения между парламентами Нагорного Карабаха и Армении? В Национальном собрании Армении Радио Азатутюн сообщили, что межпарламентские контакты с Нагорным Карабахом, в том числе и на уровне комиссий, никогда не прекращались.

Межпарламентская комиссия Армения-Нагорный Карабах два года не проводила заседаний - оппозиционные депутаты

Между тем, депутаты от оппозиции возражают: межпарламентская комиссия по сотрудничеству между парламентами Армении и Нагорного Карабаха за почти два года не провела ни одного заседания, а их многочисленные письма и призывы созвать заседание остались без ответа.

В начале этого года оппозиционные депутаты обратились к спикеру парламента Армении Алену Симоняну с просьбой провести хотя бы онлайн-заседание с учетом того, что Лачинский коридор закрыт.

«Относительно онлайн-заседания мы можем обсудить и понять, если наши арцахские партнеры тоже видят такую возможность, то почему бы и нет?» - ответил Ален Симонян.

Однако после этого заявления Симоняна межпарламентская комиссия за прошедшие семь месяцев так и не провела онлайн-заседание. Член комиссии, представитель АРФ «Дашнакцутюн» Артур Хачатрян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что власти Армении просто боятся Азербайджана, это единственная причина того, что не проводится даже онлайн-заседание.

«Зимой говорили об онлайн-встрече, но и ее так и не провели. Объяснения причин не было, но очевидно, что это их политика. Они боятся Азербайджана, конечно, боятся разозлить образованного и конструктивного друга Никола Пашиняна Ильхама Алиева, не произносят слова Республика Арцах, и на институциональном уровне никакого сотрудничества на данный момент нет», - сказал Хачатрян.

Кстати, вчера спикер парламента Армении Ален Симонян позвонил и поздравил Давида Ишханяна с избранием спикером парламента Нагорного Карабаха в столь сложный период. Согласно официальному сообщению, в ходе телефонного разговора, инициированного Симоняном, коллеги обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.