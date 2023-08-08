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Нагорный Карабах

Новоизбранный спикер парламента Нагорного Карабаха придал важность сохранению и развитию Армии обороны

Новоизбранный председатель Национального собрания Нагорного Карабаха Давид Ишханян

Новоизбранный председатель Национального собрания Нагорного Карабаха, член АРФ «Дашнакцутюн» Давид Ишханян утверждает, что «они любой ценой продолжат борьбу ради сохранения и укрепления государственности Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]». В своем программном выступлении Ишханян подчеркнул, что до тех пор, пока Нагорный Карабах и карабахцы говорят «нет» всем тем предложениям, которые наносят удар по принятой ими стратегической цели, следует констатировать, что ничто не закончилось.

Хотя в своем объемном выступлении спикер парламента Нагорного Карабаха нигде не упоминает о праве Нагорного Карабаха на самоопределение, однако он говорит о реализации важной стратегической цели национально-освободительной борьбы 1988 года. Кстати, Давид Ишханян был одним из активных участников Карабахского движения.

«У многих сложилось мнение, что Республика Армения умыла руки в вопросе Арцаха, доминирующими становятся точки зрения о том, что мы должны искать новые пути и партнеров, хочу еще раз с этой ответственной трибуны подтвердить и заверить, что все наши усилия будут направлены на реализацию важной стратегической цели, сформировавшейся с первых же дней национально-освободительной борьбы 1988 года. Все остальные шаги и планы следует рассматривать как тактические шаги. Поверьте, пока Арцах и арцахцы говорят «нет» всем тем предложениям, которые наносят удар по принятой ими стратегической цели, можно констатировать следующее: ничто не закончено», - подчеркнул Ишханян.

Новоизбранный спикер карабахского парламента также говорил о важности сохранения, развития и укрепления Армии обороны Нагорного Карабаха.

«Наша нынешняя система безопасности требует от нас новых подходов и ресурсов. Сохранение, развитие и укрепление Армии обороны - главной гарантии системы безопасности Республики Арцах и ее народа, во многом зависит как раз от того законодательного поля, на которое направлена наша деятельность», - заявил он.

Давид Ишханян, однако, не пояснил, как они будут способствовать укреплению Армии обороны.

Баку периодически требует расформирования Армии обороны, а также выдвигает это в качестве предварительного условия для диалога со Степанакертом. Об этом недавно заявил также президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян: «Азербайджан говорит нам: первым пунктом для того, чтобы сесть за стол переговоров, нужно распустить Армию обороны. Ну идите на встречу, распустите, а затем идите, мы должны распустить, потом пойти на встречу».

Спикер парламента Нагорного Карабаха подчеркнул важность восстановления межпарламентских отношений с Арменией

Примечательно, что Давид Ишханян говорил также об отношениях Нагорный Карабах-Армения, особо подчеркнув необходимость восстановления межпарламентских отношений с Арменией.

«Однако вопрос вопросов - это отношения Арцах-Армения, а в нашем случае - вопрос межпарламентского сотрудничества. От моего имени и особенно от имени нашей фракции неоднократно поднимался вопрос о необходимости восстановления межпарламентских отношений с Республикой Армения. Уверен, что в условиях блокады при наличии современных технических средств можно решить и этот вопрос. Наша политическая позиция должна быть направлена на наведение мостов, недопущение деструктивных проявлений», - подчеркнул Ишханян.

С каких пор и по какой причине ухудшились отношения между парламентами Нагорного Карабаха и Армении? В Национальном собрании Армении Радио Азатутюн сообщили, что межпарламентские контакты с Нагорным Карабахом, в том числе и на уровне комиссий, никогда не прекращались.

Межпарламентская комиссия Армения-Нагорный Карабах два года не проводила заседаний - оппозиционные депутаты

Между тем, депутаты от оппозиции возражают: межпарламентская комиссия по сотрудничеству между парламентами Армении и Нагорного Карабаха за почти два года не провела ни одного заседания, а их многочисленные письма и призывы созвать заседание остались без ответа.

В начале этого года оппозиционные депутаты обратились к спикеру парламента Армении Алену Симоняну с просьбой провести хотя бы онлайн-заседание с учетом того, что Лачинский коридор закрыт.

«Относительно онлайн-заседания мы можем обсудить и понять, если наши арцахские партнеры тоже видят такую возможность, то почему бы и нет?» - ответил Ален Симонян.

Однако после этого заявления Симоняна межпарламентская комиссия за прошедшие семь месяцев так и не провела онлайн-заседание. Член комиссии, представитель АРФ «Дашнакцутюн» Артур Хачатрян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что власти Армении просто боятся Азербайджана, это единственная причина того, что не проводится даже онлайн-заседание.

«Зимой говорили об онлайн-встрече, но и ее так и не провели. Объяснения причин не было, но очевидно, что это их политика. Они боятся Азербайджана, конечно, боятся разозлить образованного и конструктивного друга Никола Пашиняна Ильхама Алиева, не произносят слова Республика Арцах, и на институциональном уровне никакого сотрудничества на данный момент нет», - сказал Хачатрян.

Кстати, вчера спикер парламента Армении Ален Симонян позвонил и поздравил Давида Ишханяна с избранием спикером парламента Нагорного Карабаха в столь сложный период. Согласно официальному сообщению, в ходе телефонного разговора, инициированного Симоняном, коллеги обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

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