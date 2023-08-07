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Нагорный Карабах

Защитник прав человека Азербайджана посетила Рашида Бегларяна

Рашид Бегларян

Защитник прав человека Азербайджана и ее представители посетили арестованного азербайджанцами жителя Нагорного Карабаха Рашида Бегларяна, сообщают азербайджанские СМИ.

Отмечается, что представители омбудсмена проинформировали мужчину «о его правах, азербайджанских законах на армянском языке». На опубликованной фотографии перед карабахцем лежат пособия на юридическую тематику на армянском языке.

Армянская сторона считает, что Рашид Бегларян, заблудившись, оказался на подконтрольной Азербайджану территории. В Баку мужчину обвиняют в незаконном пересечении государственной границы.

Бегларяна задержали азербайджанские пограничники. ЕСПЧ дал Азербайджану срок до 10 августа для предоставления информации о Рашиде Бегларяне.

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