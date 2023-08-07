Защитник прав человека Азербайджана посетила Рашида Бегларяна

Отмечается, что представители омбудсмена проинформировали мужчину «о его правах, азербайджанских законах на армянском языке». На опубликованной фотографии перед карабахцем лежат пособия на юридическую тематику на армянском языке.

Армянская сторона считает, что Рашид Бегларян, заблудившись, оказался на подконтрольной Азербайджану территории. В Баку мужчину обвиняют в незаконном пересечении государственной границы.

Бегларяна задержали азербайджанские пограничники. ЕСПЧ дал Азербайджану срок до 10 августа для предоставления информации о Рашиде Бегларяне.