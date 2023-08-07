«Власти привели оппозицию к власти»: в Карабахе оппозиционера избрали спикером парламента

Выборы спикера парламента Нагорного Карабаха сегодня в прямом эфире не транслировались. После заседания в разговоре с Радио Азатутюн депутаты раскрыли некоторые скобки.

В частности, глава второй по величине фракции «Единая Родина» Марсель Петросян заявил, что они проголосовали против кандидатуры Давида Ишханяна, поскольку для них неприемлемо, что провластная фракция «Свободная Родина – Объединенный гражданский блок» выдвигает кандидата без обсуждений с ними.

«Так не поступают. Фактически получилось, что они окольным путем, ходом коня привели оппозицию к власти. Власти привели оппозицию к власти», - сказал он.

Руководителем партии «Единая Родина» является бывший секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Самвел Бабаян.

Лидер фракции «Единая Родина» посоветовал получить ответ на вопрос, почему власти пошли на это, от самих властей. Однако корреспонденту Радио Азатутюн в течение дня так и не удалось связаться с лидером правящей фракции.

Между тем, депутат от оппозиционной фракции «Справедливость» Метаксе Акопян, проголосовавшая за кандидатуру Давида Ишханяна, сообщила Радио Азатутюн, что власти выдвинули кандидата от оппозиционной партии «Дашнакцутюн» на должность спикера Национального собрания по ряду причин. Прежде всего, по словам Метаксе Акопян, президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян этим шагом попытался внести раскол в оппозицию, что, однако, по мнению депутата, ему сделать не удастся.

«В безвыходном положении, в котором он оказался и с которым уже не в состоянии справиться, он считает это также спасательным кругом, что со временем появится структура, человек, который сможет более уверенно выступать против властей Армении. Это хитрый шаг, потому что Араик Арутюнян никогда ничего не делал во благо государства или исходя из интересов государства», - заявила оппозиционный депутат.

Что касается Давида Ишханяна, Метаксе Акопян отмечает, что оппозиционная фракция «Справедливость» проголосовала за его кандидатуру и приветствует избрание Ишханяна на пост спикера Национального собрания, надеясь, что спикер-дашнак сможет действовать более независимо и парламент Нагорного Карабаха сможет действовать как отдельная политическая единица, повышая субъектность Нагорного Карабаха.