Карабахский лидер призвал власти Армении воздерживаться от шагов, ставящих под сомнение самоопределение Карабаха

«Это уже война, продолжение войны осадным путем», — подчеркнул он. - «Азербайджан продолжает оказывать давление, чтобы извлечь максимум. Мы должны констатировать, что у Азербайджана есть желание держать армян Нагорного Карабаха в каком-то смысле в заложниках, одновременно осуществляя геноцид и оказывая давление на власти Армении и международных акторов с точки зрения наличия более привилегированного варианта Зангезурской дороги».

Власти как Азербайджана, так и Турции постоянно заявляют о «Зангезурском коридоре» даже после многочисленных опровержений с армянской стороны.

В интервью Арутюнян заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе давно перешагнула порог понятия гуманитарной катастрофы, и сегодня «мы являемся свидетелями геноцидальной политики Азербайджана».

«Если сформулировать, Арцах [Нагорный Карабах – ред.] — это большой концлагерь, где Азербайджан осуществляет геноцид. Неслучайно несколько дней назад я обратился к бывшему главному прокурору Международного уголовного суда Луису Морено Окампо с просьбой дать экспертное заключение. Сейчас у нас уже есть предварительный вывод, что это геноцид», - отметил карабахских лидер.

29 июля Араик Арутюнян направил письмо ведущему специалисту в области международного права, бывшему главному прокурору Международного уголовного суда Луису Морено Окампо с просьбой дать экспертное заключение о том, соответствует ли углубление блокады Нагорного Карабаха преступлению геноцида.

Отметим, что в ответ на обвинения Степанакерта в блокировании Лачинского коридора, единственном дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, Баку предлагает доставлять товары в полностью окруженный Нагорный Карабах по Агдамской дороге.

Комментируя данный вопрос, Арутюнян, по сути, вновь отверг возможность использования дороги через Агдам, отметив, что текущее бедственное положение Нагорного Карабаха является результатом политики самого Азербайджана.

«Вот почему мы говорим, что мы концентрационный лагерь, потому что именно это и происходит в этом лагере: они превращают его в концлагерь, а затем начинают предоставлять то, что считают нужным, и столько, сколько считают нужным. Мы также должны учитывать важность Лачинского коридора для международного сообщества. Любое адресованное нам предложение должно в первую очередь уважать наше достоинство, быть в рамках нашего достоинства и соответствовать международным гуманитарным нормам», - сказал Арутюнян, добавив, что для любого решения жизненной важности должен быть консенсус, выражающий настроение людей.

Арутюнян согласился с замечанием о том, что существует негласное соглашение или решение, которое все хотят навязать Степанакерту. «Кажется, есть негласная договоренность, что нас оставят наедине с Азербайджаном, и Азербайджан применит метод давления... это уже не давление, мы находимся в ситуации, когда находимся на грани геноцида. Это нельзя назвать диалогом, нас только подталкивают к принятию требований Азербайджана, которые для нас однозначно неприемлемы», - сказал он.

Арутюнян заверил, что Нагорный Карабах продолжит борьбу. По его словам, в ближайшие дни он обратится к международным акторам с конкретными предложениями. «Любой диалог, встреча должны быть в первую очередь в рамках равенства, достоинства и прав. Эти три принципа нарушаются, поэтому любая встреча не может быть диалогом. Мы продолжим нашу борьбу, настаивая на том, чтобы международное сообщество уважало наши права, и в этом отношении еще есть серьезный инструмент», - сказал он.

Карабахский лидер подтвердил новость о том, что встреча между Степанакертом и Баку, которая должна была состояться 1 августа в Братиславе при посредничестве Запада, не состоялась. Как заявил Арутюнян, Азербайджан отказался от этой встречи.

Можно ли назвать встречу с представителями Баку при посредничестве российских миротворцев переговорами или диалогом? По словам президента Арутюняна, с азербайджанской стороной был диалог, когда уважали их достоинство. При этом он подчеркнул, что эти встречи носили социальный и инфраструктурный характер.

«Был диалог, был результат, но с 12 декабря Азербайджан изменил свое поведение, перешел от прямого диалога и разговоров в уважительной атмосфере к давлению, и сегодня он уже на грани геноцида. Поэтому прошлое нельзя сравнивать с сегодняшним днем», — пояснил он.

Арутюнян также прокомментировал ситуацию с Вагифом Хачатряном, жителем Нагорного Карабаха, который недавно был арестован азербайджанскими властями во время перехода через Лачинский КПП. В Баку обвиняют Хачатряна в военных преступлениях, совершенных во время первой карабахской войны в начале 90-х. Власти Карабаха и родственники 68-летнего мужчины опровергают данные обвинения, а в Степанакерте называют действия Азербайджана похищением, поскольку Хачатрян ехал в Армению на автомобиле Красного Креста для жизненно необходимого лечения.

Как отметил Арутюнян, состояние здоровья Вагифа Хачатряна, похоже, находится под контролем. Он отметил, что власти в Степанакерте пытаются получить информацию от российских миротворцев и Красного Креста, при посредничестве и сопровождении которых мужчину перевозили в Армению.

«Человека, который не имеет никакого отношения к военным действиям, похищают и представляют как человека, совершившего геноцид. Ясно, что политика Азербайджана будет такой и в будущем, и жизнь любого гражданина Арцаха находится в опасности. Если они могут предъявить обвинение Вагифу Хачатряну, то они могут предъявить такое же обвинение любому гражданину Арцаха. Судьба Вагифа Хачатряна для нас очень важна, и мы будем брать ее за основу во всех наших контактах, в наших шагах, то есть поведение Азербайджана по отношению к нему будет индикатором того, как они попытаются вести себя в будущее по отношению к остальным», - заявил Арутюнян.

Говоря о международной реакции на блокаду Нагорного Карабаха, карабахский лидер счел неэффективными предупреждения Азербайджана о создании в Нагорном Карабахе гуманитарной катастрофы и проведении политики геноцида.

«Вроде бы везде обсуждали проблему, поднимали проблему, вроде бы везде заметили, что ситуация день ото дня ухудшается, но результатов, еще раз повторяю, ноль», - добавил Арутюнян.

«Самый важный пункт, которым является Лачинский коридор, российскими миротворцами не осуществляется. Я отправил много писем руководству России, президенту, просьб, обращений, но имеем то, что имеем. Это следствие российско-украинской войны», - сказал он, продолжая подчеркивать, что они видят различные дискуссии, что российский внешнеполитический блок обвиняет власти Армении, конкретно премьер-министра, что это следствие признания территориальной целостности Азербайджана премьер-министром, а Армения обвиняет Россию в том, что это одно из обязательств трехстороннего заявления, которое Россия должна выполнить вне зависимости от ситуации.

«Обе стороны близки к реальности, но есть третье, о чем сегодня не говорят. Это также тупик, возникший в плане перезапуска армяно-азербайджанских инфраструктур или строительства новых, которые Азербайджан использует и продолжает оказывать давление на народ Арцаха», - заявил он.

Президент Нагорного Карабаха также ответил на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об изменении маршрута строительства новой трассы в Лачинском коридоре.

У Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана было общее понимание относительно нового маршрута Лачинского коридора, и все его приняли, сказал Арутюнян, отвечая на обвинение премьер-министра Армении в том, что Степанакерт самостоятельно произвел изменение маршрута через Лачинский коридор, поставив власти Армении перед фактом.

По словам Араика Арутюняна, были переговоры о сроке подписания дополнительного соглашения, но оно не было подписано. По его словам, у него есть письмо командующего российскими миротворческими войсками о том, что 5 августа российские миротворцы должны будут уйти со старого маршрута и перебазироваться на новый маршрут.

«Это было на территории Нагорно-Карабахской автономной области. Нашей единственной задачей было спасти жизни наших соотечественников, мы попросили отсрочку на 20 дней и в течение этих 20 дней организовали эвакуацию наших соотечественников. Изменение маршрута было подписано тремя лидерами, то есть мы не подписывали изменение маршрута и не надо связывать эту блокаду с изменением маршрута», - заявил Арутюнян.

«Я готов прозрачно представить любой отчет и любую деятельность», - сказал карабахский лидер, отвечая на другие обвинения Еревана в том, что средства, выделенные Нагорному Карабаху из бюджета Армении, расходовались неэффективно властями в Степанакерте.

Араик Арутюнян подчеркнул, что каждый месяц они отчитываются перед Министерством финансов Армении. Он еще раз представил информацию, поблагодарил за поддержку и призвал не сомневаться в эффективности использования этих средств.

«Мы не блудные дети, и мы благодарны, и мы, сопротивляясь, живя в Арцахе, отдаем свой долг не только Родине, матери-Армении, диаспоре, но и человечеству, так мы компенсируем средства, направленные нам», - подчеркнул лидер Нагорного Карабаха.

Журналист поинтересовался картиной отношений между Ереваном и Степанакертом и спросил, правдивы ли слухи о противоречиях. Идут достаточно активные, регулярные контакты, заверил Арутюнян, отметив, что самые главные разногласия всегда связаны с карабахской проблемой. «Хочу призвать власти Армении воздержаться от тех шагов и заявлений, которые могут поставить под сомнение самоопределение Арцаха… Хочу призвать власти Армении быть очень осторожными в отношении Нагорного Карабаха. Никто не имеет права ставить под сомнение и ограничивать наше право на самоопределение. Это исключительное право, признанное на международном уровне, и народ Арцаха выразил готовность бороться за это право, которое поддерживает армянский народ», - подчеркнул Арутюнян, выразив уверенность в том, что «все уладится».

Чего ждет осажденный Нагорный Карабах от Армении? По словам президента Арутюняна, прежде всего это моральная поддержка.

«Они обвиняют нас в том, что мы могли быть более подготовленными в течение этих 6-7 месяцев. Да, могли», — отметил он, добавив, что задача правительства не привезти и хранить, а привезти и произвести, что, по словам Арутюняна, и позволяет Нагорному Карабаху сегодня иметь минимальное количество еды.

На данном этапе борьба Нагорного Карабаха продолжится на площадках международного влияния, резюмировал Араик Арутюнян.