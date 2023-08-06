В Армении стартовали 8-е летние Панармянские игры

В играх примут участие более 7 тысяч атлетов из 179 городов 41 стран мира.

Огонь игр был торжественно зажжен олимпийским чемпионом, многократным победителем мировых и европейских первенств по греко-римской борьбе Аруром Алексаняном.

К участникам играм также обратился премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Хочу подчеркнуть, что сегодняшний праздник – это прежде всего память всех наших погибших, потому что он демонстрирует нашу волю, волю армянского народа, волю Республики Армения побеждать и жить, развиваться и идти вперед, несмотря на все сложности, все трудности. И этот день является новым символом для нашего будущего, потому что мы вступаем в исторический период, в котором наша воля иметь государство должна оставаться непоколебимой, наш образ мышления по превращению Родины в государство и восприятию государства как Родины должен быть подтвержден», - в частности, заявил Пашинян.