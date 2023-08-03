Грачья Саргсян назначен заместителем министра обороны

Грачья Саргсян был назначен советником премьер-министра в начале апреля. До этого с декабря 2021 года по март 2023 года он находился в должности мэра Еревана.
Грачья Саркисян был уволен с должности советника премьер-министра и назначен заместителем министра обороны. Решения премьер-министра об этом опубликованы на официальном сайте правительства.
Грачья Саргсян был назначен советником премьер-министра в начале апреля. До этого с декабря 2021 года по март 2023 года он находился в должности мэра Еревана.