Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Грачья Саргсян назначен заместителем министра обороны

Грачья Саргсян

Грачья Саркисян был уволен с должности советника премьер-министра и назначен заместителем министра обороны. Решения премьер-министра об этом опубликованы на официальном сайте правительства.

Грачья Саргсян был назначен советником премьер-министра в начале апреля. До этого с декабря 2021 года по март 2023 года он находился в должности мэра Еревана.

Back to top
XS
SM
MD
LG