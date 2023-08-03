В ЕС подтвердили поддержку открытию Лачинского коридора

Как отметили в пресс-службе МИД Армении, собеседники обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.

«Был обсужден гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, ежедневно усугубляющийся из-за незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.

Арарат Мирзоян подчеркнул императив немедленного прекращения блокирования Лачинского коридора в соответствии с решениями Международного Суда ООН от 22 февраля и 6 июля, а также крайне срочную необходимость доставки в Нагорный Карабах продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости. Была подчеркнута необходимость обеспечения полноценной и бесперебойной деятельности единственной международной гуманитарной организации, имеющей доступ в Нагорный Карабах. Министр иностранных дел оценил случай с похищением пограничными службами Азербайджана Вагифа Хачатряна, перевозимого из Нагорного Карабаха в Армению с целью лечения, как грубое нарушение международного гуманитарного права.

Глава МИД Армении подтвердил позицию армянской стороны относительно важности решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в рамках международного механизма. Была подчеркнута необходимость четких шагов со стороны международных партнеров, чтобы предотвратить действия Азербайджана, нацеленные на проведение этнической чистки в Нагорном Карабахе», - говорится в сообщении МИД Армении.

Между тем, Боррель также написал у себя в Твиттере о телефонном разговоре, подчеркнув, что Европейский союз подтверждает свою поддержку срочного открытия Лачинского коридора для обеспечения доставки гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.

«Важно вернуться к искреннему диалогу, в том числе между Баку и армянами Карабаха», - написал высокопоставленных представитель ЕС.