Ожидается, что в 2023 году экономический рост в Армении составит 7,2% вместо 12,6% в прошлом году - доклад

В ближайшее время экономический рост в Армении сохранится, но его темпы год от года будут снижаться. Об этом свидетельствуют данные доклада, на днях опубликованного одной из самых авторитетных мировых рейтинговых компаний - Fitch Ratings.

«Ожидается, что в 2023 году экономический рост в Армении составит 7,2% вместо 12,6% в прошлом году. В 2024 году экономический рост составит 5,9%, а в 2025 году - 4,5%», - прогнозируют эксперты Fitch, отмечая, что основным фактором, стимулирующим темпы роста в Армении, является массовая иммиграция, зафиксированная из трех постсоветских государств: России, Украины, и Беларуси.

С 2022 года в Армении обосновались 50-65 тысяч иммигрантов

«С 2022 года, с начала украинского конфликта, в Армении обосновались 50-65 тысяч иммигрантов, что составляет более 2% населения страны», - отмечают авторы доклада.

Высокие экономические показатели, зафиксированные в Армении за последний год, привели к тому, что специалисты Fitch Ratings впервые с 2020 года повысили рейтинг страны с B+ до BB- «со стабильной перспективой».

Специалисты Fitch Ratings в качестве главных факторов, способствующих рейтинговой стабильности Армении, указывают на стабилизацию государственного долга и налогово-бюджетной сферы, а также на улучшение внешнеторгового баланса

Однако, по мнению авторов доклада, в сфере внешней торговли также существуют определенные риски, в основе которых лежит «большая зависимость от российского рынка».

Санкции против России также способствовали оживлению экономики Армении

По утверждению экспертов Fitch, в период с января по май 2023 года 49% экспорта из Армении и 25% импорта в нашу страну пришлось на Россию. Вместе с тем западные эксперты отмечают, что санкции, введенные против России после начала украинской войны, также способствовали оживлению экономики Армении.

«Армения, хотя и в краткосрочной перспективе, но выиграет от резкого увеличения объемов реэкспорта в Россию. Причина состоит в том, что в результате введения санкций были закрыты другие торговые пути, ведущие в Россию», - отмечают авторы доклада.

В докладе, опубликованном в конце минувшей недели, эксперты Fitch также оценили «растущие геополитические риски», с которыми сталкивается армянская экономика.

«По оценке Fitch, геополитические риски, вызванные Азербайджаном, с начала года увеличились. По состоянию на июль блокада Лачинского коридора в спорном регионе Нагорного Карабаха продолжается уже семь месяцев, на границе зафиксированы многочисленные столкновения со смертельным исходом», - говорится в докладе.

«Переговоры между Ереваном и Баку вряд ли приведут к заключению долгосрочного соглашения»

Авторы доклада также отмечают, что переговоры вокруг мирного договора между Ереваном и Баку продолжаются, но, несмотря на это, по мнению специалистов Fitch, они вряд ли приведут к заключению долгосрочного соглашения.

Эксперты убеждены, что подписание мирного договора «маловероятно при отсутствии территориальных корректировок, а принять эти корректировки для Армении политически сложно».

Авторы доклада не исключают также вероятности возобновления боевых действий, утверждая, однако, что они в основном ограничатся территорией Нагорного Карабаха.

«В этом случае масштабные макроэкономические последствия для Армении также будут ограниченными», - убеждены специалисты Fitch Ratings.