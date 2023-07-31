Баку отказался встречаться с представителями Степанакерта завтра в Братиславе

«Встреча представителей Карабаха и Азербайджана была запланирована в Братиславе на 1 августа при посредничестве Соединенных Штатов Америки и Евросоюза, но вчера Азербайджан без объяснения причин отказался от встречи», - сказал Тигран Петросян, председатель антикризисной комиссии при лидере Нагорного Карабаха.

По его словам, Москва пытается организовать аналогичную встречу в Азербайджане – в Евлахе или Баку.

«Но мы прекрасно знаем, что диалог там невозможен. Мы понимаем, что там будет обсуждаться. 25 мая [на совещании глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана] Сергей Лавров назвал нас представителями нацменьшинств, для нас это неприемлемо», - сказал Петросян.

По его словам, на этой неделе в Ереван прибудут делегаты из западных стран, которые обсудят возможность организации встречи представителей Степанакерта и Баку.