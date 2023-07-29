«Грубое нарушение международного гуманитарного права»: В МИД Армении отреагировали на «похищение» жителя Карабаха

В заявлении официальный Ереван назвал действия Азербайджана «преступными, неприемлемыми и предосудительными».

Отметим, что 29 июля 68-летний Вагиф Хачатрян, перевозимый из Нагорного Карабаха в Армению Международным комитетом Красного Креста (МККК) для лечения, был задержан представителями пограничной службы Азербайджана возле КПП в Лачинском коридоре. Как отметили в МИД Армении, имеющий серьезные проблемы со здоровьем карабахец «был увезен в неизвестном направлении без каких-либо заслуживающих доверия объяснений».

Ранее в субботу азербайджанским СМИ со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана сообщили, что Хачатрян «проходит по уголовному делу, возбужденному органами прокуратуры Азербайджана по фактам геноцида, депортации лиц азербайджанской национальности, уничтожения и повреждения многочисленного имущества, принадлежащего государству, членами незаконных армянских вооруженных формирований 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района».

Согласно Баку, Хачатрян был объявлен в международный розыск еще в 2013 году, а решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Как отметили в МИД Армении, МККК заранее предоставляет сторонам списки пациентов, подлежащих перевозке, и осуществляет их перевозку только после согласования.

«Распространение сообщения со стороны Генеральной прокуратуры Азербайджана, полного лживых нарративов и обвинений, сразу после похищения свидетельствует о том, что эта операция была заранее детально спланирована. Более того, в сообщении содержится открытая угроза применить такой же подход к другим жителям Нагорного Карабаха.

Эта практика Азербайджана является вопиющим нарушением международного гуманитарного права. Арест лица, находящегося под защитой международного гуманитарного права и МККК, нельзя квалифицировать иначе, чем военное преступление», — заявили в Ереване.

Как подчеркнули в МИД Армении, «этот шаг также направлен на полное блокирование деятельности МККК в Нагорном Карабахе в условиях, когда Азербайджан продолжает блокировать Лачинский коридор и вообще препятствует входу в Нагорных Карабах других гуманитарных организаций».

«Примечательно, что данная акция властей Азербайджана является прямой реализацией заявления президента страны от 28 мая о том, что «установление КПП в Лачинском коридоре станет уроком для нагорно-карабахских армян» и непрекращающийся угрозы, о которой армянская сторона неоднократно предупреждала международных партнеров, призывая их осудить эти и другие подобные заявления. Это действие Азербайджана прямо свидетельствует о том, что давно поднимаемые Арменией озабоченности по поводу этнических чисток отражают серьезность существующих смертельных опасностей.

Ожидаем единых и четких шагов международного сообщества, в том числе с использованием имеющихся инструментов, направленных на восстановление бесперебойного движения по Лачинскому коридору, обеспечение деятельности международных гуманитарных организаций в Нагорном Карабахе, обеспечение гуманитарного доступа в Нагорный Карабах», - подчеркнули в МИД Армении.

В Степанакерте ранее также осудили действия Азербайджана по отношению жителя Нагорного Карабаха. В частности, прокуратура непризнанной республики завела уголовное дело «по факту похищения».

Между тем, в беседе с Радио Азатутюн дочь Вагифа Хачатряна, Цовинар Хачатрян, выразила недоумение в связи с обвинениями, предъявляемыми азербайджанской прокуратурой, поскольку, по словам женщины, ее отец в советское время работал шофером.