Конвой с гуманитарным грузом все еще ожидает въезда в Нагорный Карабах через Лачинский коридор – замминистра иностранных дел

Он отметил, что таким образом Азербайджан игнорирует юридически обязывающее постановление Международного суда ООН по обеспечению беспрепятственного доступа в Нагорный Карабах.

«Кроме того, из Баку делаются бесчеловечные и циничные заявления о том, что игра окончена», — написал Костанян.

Вчера Армения отправила порядка 400 тонн гуманитарной помощи на 19 грузовиках в Нагорный Карабах, который находится в блокаде уже более семи месяцев. Грузовики пересекли армянский блокпост в селе Корнидзор Сюникской области, но оттуда до сих пор не смогли отправиться дальше в Нагорный Карабах.

Официальный Баку назвал действия Еревана «провокацией и посягательством на территориальную целостность» Азербайджана, и заявил, что «согласно Брюссельскому соглашению дорога Агдам-Ханкенди (Степанакерт — ред.) полностью готова для доставки всех видов грузов». Армения опровергла утверждения о том, что Армения и Азербайджан достигли в Брюсселе договоренности об осуществлении поставок по Агдамскому маршруту.

Между тем, верховный представитель Европейского союза по внешней политике и вопросам безопасности Жозеп Боррель заявил, что Агдамскую дорогу не следует рассматривать как альтернативу открытию Лачинского коридора.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян еще раз подчеркнул в своем ночном твите, что продовольствие отправляется в Нагорный Карабах исключительно в гуманитарных целях.