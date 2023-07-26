Никто нас не принимает, никто не хочет нас выслушать - родитель пропавшего без вести военнослужащего

«Мы перекрываем с одним требованием, чтобы Пашинян принял нас и ответил на наши вопросы. Но ему это не нужно, вообще не нужно», - сказал Радио Азатутюн один из родителей.

На вопрос, были ли в последнее время какие-либо встречи или обсуждения с представителями власти, наш собеседник ответил: «Никто нес не принимает, никто не хочет нас слушать. Что им ответить? Разве они могут ответить? Нет, у них нет ответа, поэтому они нас не принимают. Им кажется, что вот придут, устанут, уйдут и всё... Не устанем, не уйдем. Мы будем приходить, будем бороться каждый день».

Здесь, в частности, находились родители военнослужащих эчмиадзинской «воинской части химиков». Эти военнослужащие во время 44-дневной войны были направлены в Нагорный Карабах для выполнения боевой задачи.

Вопросы родителей пропавших без вести военнослужащих о том, где их дети, почему государство не прилагает усилий для выяснения их местонахождения и возвращения на родину, уже два года остаются без ответа.

«35 человек из «воинской части химиков» Эчмиадзина пропали без вести. Всего пять человек вернулись из плена, они, во всяком случае, в своих показаниях говорят, что видели, как их увели. Раз увели, значит, будьте последовательны, пусть вернут. Их единственный лозунг: мы работаем. Где результат вашей работы? Покажите, хоть что-то покажите. Где результат? Два года и девять месяцев работают», - с возмущением сказал один из родителей.

Родственники пропавших без вести солдат несколько дней назад также собрались на проспекте Баграмяна с тем же требованием, но премьер-министр их тогда не принял. Они объявили, что подождут некоторое время, а затем, если не будет реакции, снова придут на проспект Баграмяна.

После трех часов дня к ним на переговоры пришел заместитель начальника полиции Вардан Варданян. Силовики призывали их разблокировать проспект, а родители до последнего настаивали на том, что продолжат держать проспект Баграмяна закрытым до тех пор, пока их требование не будет выполнено. Они хотят, чтобы премьер-министр представил им, что делается для поиска их детей.

Встреча с премьер-министром не состоялась. Заместитель начальника полиции лишь предложил принять родителей в своем кабинете, но отметил, что ничего обещать не может. Родители обсудили это предложение и решили разблокировать проспект.

До этого представители полиции говорили, что если проспект не будет открыт, они применят силу. Даже указали время: дали протестующим десять минут. Но каких-либо силовых действий сегодня не было.

«Он сказал: давайте пойдем ко мне, сядем, поговорим, немного разберемся, обсудим… но мы, в данный момент, наши люди хотят понять, что он хочет сказать этим шагом. Это еще одна «мягкая подушка» или какое-то действие? Все равно мы сегодня здесь, мы можем через час оказаться в другом месте, а через два часа – в другом месте, а на рассвете перекроем межгосударственную дорогу Ереван-Октемберян... Это не так, что мы должны сообщать о наших шагах, о том, что мы собираемся делать», - сказал один из протестующих.

Будет ли выполнено требование родителей? До конца рабочего дня это так и осталось неизвестно.