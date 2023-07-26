В Карабахе ответили Пашиняну по поводу совета «выращивать баклажаны»

Отметим, что на вчерашней пресс-конференции в Ереване премьер-министр Армении упрекнул Степанакерт в том, что тот должным образом не использовал выделяемые правительством Армении средства для обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией.

Эмоциональное высказывание Никола Пашиняна последовало в ответ на вопрос одной из журналисток, которая передала вопрос от жительницы Степанакерта, которая, в свою очередь, возмутилась тем, что супруга Пашиняна на фоне острого дефицита продовольствия в Карабахе в социальных сетях выкладывает фотографии еды, в частности, приготовления блюда аджабсандал из выращенных у себя на приусадебном участке баклажанов и других овощей.

«То есть, сейчас наша презумпция такова, что в нашем доме мы не имеем права готовить баклажаны?» - сказал Пашинян в ходе продлившейся примерно четверть часа дискуссии на эту тему.

Премьер-министр счел эту тему пропагандой на заказ, заявив, что Армения ничего не жалела для народа Нагорного Карабаха. По его словам, за предыдущие 30 лет Карабах не получал от Армении такой поддержки, как сейчас, и там следовало бы заняться хотя бы сельским хозяйством.

«Хоть баклажаны бы посеяли за [выделенные правительством Армении] 150 млрд драмов, или их тоже нужно сеять, выращивать и собирать в Араратской долине, а затем посылать им туда?» - заявил Пашинян.

«Мы занимались сельским хозяйством», - ответил госминистр Нагорного Карабаха с трибуны митинга в Степанакерте спустя несколько часов после пресс-конференции Пашиняна. В этом году было выращено больше сельхозпродукции, чем за два послевоенных года, заявил Гурген Нерсисян.

«Все это делалось под огнем азербайджанских вооруженных сил и ценой жизни и смерти наших граждан», - подчеркнул Нерсисян.

По словам госминистра, именно благодаря этой работе они противостоят голоду в условиях продолжающейся уже более 40 дней тотальной блокады. Проблема, по словам Нерсисяна, в том, что сейчас нет топлива, чтобы собрать урожай, доставить его потребителю, развозить хлеб по магазинам, отвозить его в больницу, и они в этом не виноваты. «Виновник всего этого известен, это Азербайджан. Я думаю, что народ Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] здесь не виноват», - сказал госминистр НК.

Нерсисян выразил благодарность народу Армении за финансовую поддержку как в прошлом, так и сейчас. «Эти средства были использованы во время блокады Арцаха и до сих пор используются исключительно для того, чтобы дать возможность 40 тысячам перемещенных граждан Арцаха, 30 тысячам детей и более 50 тысяч наших граждан и семей, лишенных работы и доходов во время блокады, поддерживать свое существование», - подчеркнул он.

Карабахский госминистр сказал, что готов дать отчет за каждый драм. Может быть, не все понимают, какая здесь ситуация, предположил Гурген Нерсисян.