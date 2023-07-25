Президент Нагорного Карабаха ожидает срочных шагов от России, Армении и структур ООН

«Промедление международного сообщества с решительными действиями день ото дня приближает точку невозврата», - заявил Араик Арутюнян.

Арутюнян, неделю назад объявивший сидячую акцию протеста в палатке перед президентской резиденцией в Степанакерте, вчера вечером провел онлайн-пресс-конференцию для диаспоры и международных СМИ.

В результате блокады Нагорного Карабаха все отрасли находятся в тяжелом кризисе, нет газа, электричества, транспорта, еды, люди гибнут, заявил он. «Уже фиксируются человеческие смерти как прямое и косвенное следствие блокады - от новорожденных детей до пожилых хронических больных», - сказал Арутюнян.

Страсбургский и Гаагский суды вынесли решения об открытии Лачинского коридора, но Азербайджан не только игнорирует эти требования, но и расширяет и углубляет блокаду и военные угрозы, констатировал президент Нагорного Карабаха. Целью, по его словам, является создание в Нагорном Карабахе невыносимых условий жизни и «избавление от народа Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] путем проведения полной этнической чистки Арцаха и силового закрытия страницы конфликта».

Это, по словам Араика Арутюняна, также является давлением на Армению с целью получить дорогу между Азербайджаном и Нахичеваном через территорию Армении. Он заявил, что тотальная блокада Нагорного Карабаха является геноцидом, и ответственность за его предотвращение лежит на международном сообществе. Президент Нагорного Карабаха подчеркнул, что готов к переговорам с Азербайджаном в любом международном формате. «В рамках переговорного процесса международное сообщество должно гарантировать неприменение силы или угрозы ее применения», - сказал он.

По словам Арутюняна, для начала переговоров необходимы минимальные предварительные условия, а именно: прекращение блокады, облегчение страданий людей. «Арцах [Нагорный Карабах – ред.] сейчас является единственной территорией в мире, которая находится в полной изоляции и осаде, без какой-либо гуманитарной помощи и международного присутствия», - сказал карабахский лидер.

Президент Арутюнян ожидает от России шагов по выполнению своих обязательств в качестве гаранта безопасности, от Армении – не делать заявлений о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана, от различных структур ООН – шагов по оказанию срочной помощи народу Карабаха.

Президент Нагорного Карабаха считает недопустимым то, что взявшие на себя обязательство по предотвращению геноцида лишь призывают стороны сесть за стол переговоров.