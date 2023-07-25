Митинги в Степанакерте и Ереване

«Участники Народного движения соединят две площади онлайн с помощью больших экранов, чтобы объединить все наши голоса и подтвердить нашу совместную борьбу за снятие блокады Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и ликвидацию гуманитарной катастрофы, за уважение права народа Арцаха на самоопределение и осуждение любого отступления от него», — написал о митингах государственный министр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян.

Участники митинга призывают объединиться и показать коллективную волю армянского народа и свою «непреложную позицию по Арцаху: Арцах и народ Арцаха не могут быть частью Азербайджана».