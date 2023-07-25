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Баку никогда не был и не будет сторонником создания коридора и закрытия исторической дороги, связывающей Иран с Арменией – Амир-Абдоллахиян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян. Тегеран, 24 июля 2023 г.

В Нагорном Карабахе уже ощущается гуманитарный кризис, вчера в Тегеране на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром-Абдоллахияном заявил глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян.

Он подчеркнул, что Армения ожидает активных усилий ответственных акторов на Южном Кавказе для предотвращения новой гуманитарной катастрофы, которая разворачивается на их глазах.

«И это происходит с грубым нарушением международных гуманитарных норм, несмотря на положения, закрепленные в Трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, многие обращения и резолюции международного сообщества, юридически обязывающее решение Международного суда ООН от 22 февраля, которое, кстати, было подтверждено и 6 июля», - заявил глава МИД Армении.

Вчера Мирзоян представил своему иранскому коллеге процесс урегулирования между Арменией и Азербайджаном и еще раз напомнил о красных линиях Еревана на этих переговорах.

«Восстановление четких границ на основе Алма-Атинской декларации, обеспечение демаркации границы и гарантий безопасности границ, а также формирование стабильного международного механизма для переговоров между Степанакертом и Баку для решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха являются ключевыми для нас», — сказал Мирзоян.

В своем более чем 10-минутном выступлении министр иностранных дел Ирана Амир-Абдоллахиян не стал касаться ситуации в Нагорном Карабахе, в частности темы Лачинского коридора, который остается закрытым уже на протяжении более 7 месяцев.

По информации Тегерана, стороны вчера обсудили вопросы, касающиеся «стабильного мира, разблокирования транспортных путей в регионе, развития двусторонних отношений».

«Мы обсудили использование транзитных мощностей и необходимость устранения транспортных препятствий», - сказал глава МИД Ирана.

Говоря об открытии транспортных маршрутов, Амир-Абдоллахиян подробно рассказал о своей недавней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам министра иностранных дел Ирана, говоря о «Зангезурском коридоре», Ильхам Алиев заверил его, что Баку никогда не был и не будет сторонником создания коридора и закрытия исторической дороги, соединяющей Иран с Арменией, и что Азербайджан использует это выражение для устранения транзитных препятствий.

Алиев вчера также высказался о так называемом «Зангезурском коридоре», сообщив, что около 70 процентов строительных работ его азербайджанской части завершены.

Официальный Ереван расценивает формулировку властей Азербайджана «Зангезурский коридор» как территориальные амбиции по отношению к Армении.

Между тем, указывая на Соединенные Штаты, Тегеран подчеркивает, что Южный Кавказ не должен становиться полем конкуренции для других государств, и утверждает, что вмешательство Запада тормозит процесс достижения мира.

Арарата Мирзояна вчера также принял президента Ирана Эбрагим Раиси.

«Иран не приемлет никаких геополитических изменений, изменений границ стран региона и поддерживает суверенитет и территориальную целостность всех стран региона», — заявил Раиси на встрече с Мирзояном.

Вчера президент Ирана сказал Арарату Мирзояну, обсуждавшему в Вашингтоне армяно-азербайджанский мирный договор со своим азербайджанским коллегой, что армяно-азербайджанские переговоры должны быть свободны от вмешательства США.

Остается непонятным, как на это отреагировал глава МИД Армении.

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