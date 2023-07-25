Баку никогда не был и не будет сторонником создания коридора и закрытия исторической дороги, связывающей Иран с Арменией – Амир-Абдоллахиян

Он подчеркнул, что Армения ожидает активных усилий ответственных акторов на Южном Кавказе для предотвращения новой гуманитарной катастрофы, которая разворачивается на их глазах.

«И это происходит с грубым нарушением международных гуманитарных норм, несмотря на положения, закрепленные в Трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, многие обращения и резолюции международного сообщества, юридически обязывающее решение Международного суда ООН от 22 февраля, которое, кстати, было подтверждено и 6 июля», - заявил глава МИД Армении.

Вчера Мирзоян представил своему иранскому коллеге процесс урегулирования между Арменией и Азербайджаном и еще раз напомнил о красных линиях Еревана на этих переговорах.

«Восстановление четких границ на основе Алма-Атинской декларации, обеспечение демаркации границы и гарантий безопасности границ, а также формирование стабильного международного механизма для переговоров между Степанакертом и Баку для решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха являются ключевыми для нас», — сказал Мирзоян.

В своем более чем 10-минутном выступлении министр иностранных дел Ирана Амир-Абдоллахиян не стал касаться ситуации в Нагорном Карабахе, в частности темы Лачинского коридора, который остается закрытым уже на протяжении более 7 месяцев.

По информации Тегерана, стороны вчера обсудили вопросы, касающиеся «стабильного мира, разблокирования транспортных путей в регионе, развития двусторонних отношений».

«Мы обсудили использование транзитных мощностей и необходимость устранения транспортных препятствий», - сказал глава МИД Ирана.

Говоря об открытии транспортных маршрутов, Амир-Абдоллахиян подробно рассказал о своей недавней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По словам министра иностранных дел Ирана, говоря о «Зангезурском коридоре», Ильхам Алиев заверил его, что Баку никогда не был и не будет сторонником создания коридора и закрытия исторической дороги, соединяющей Иран с Арменией, и что Азербайджан использует это выражение для устранения транзитных препятствий.

Алиев вчера также высказался о так называемом «Зангезурском коридоре», сообщив, что около 70 процентов строительных работ его азербайджанской части завершены.

Официальный Ереван расценивает формулировку властей Азербайджана «Зангезурский коридор» как территориальные амбиции по отношению к Армении.

Между тем, указывая на Соединенные Штаты, Тегеран подчеркивает, что Южный Кавказ не должен становиться полем конкуренции для других государств, и утверждает, что вмешательство Запада тормозит процесс достижения мира.

Арарата Мирзояна вчера также принял президента Ирана Эбрагим Раиси.

«Иран не приемлет никаких геополитических изменений, изменений границ стран региона и поддерживает суверенитет и территориальную целостность всех стран региона», — заявил Раиси на встрече с Мирзояном.

Вчера президент Ирана сказал Арарату Мирзояну, обсуждавшему в Вашингтоне армяно-азербайджанский мирный договор со своим азербайджанским коллегой, что армяно-азербайджанские переговоры должны быть свободны от вмешательства США.

Остается непонятным, как на это отреагировал глава МИД Армении.