Азербайджан постоянно препятствует въезду агентств ООН и международных структур в Карабах – правительство Армении

«С самого первого дня незаконной блокирования Азербайджаном Лачинского коридора МИД Армении последовательно работает с международными организациями в целях устранения блокирования коридора в рамках их мандатов и оказания гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха», - заявили в правительстве Армении в ответ на вопрос Радио Азатутюн.

В частности, Радио Азатутюн интересовало, предпринимает ли Армения какие-либо конкретные шаги по доставке помощи армянам Нагорного Карабаха по воздуху, через продовольственное агентство ООН или российских миротворцев в условиях, когда уже более месяца Азербайджан запрещает транспортировку любых гуманитарных грузов из Армении через Лачинский коридор и ощущается острая нехватка продовольствия в Нагорном Карабахе.

В правительстве Армении отметили, что, в частности, с ереванским и региональными офисами Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) в рамках компетенции последней активно обсуждались возможные пути решения гуманитарных потребностей карабахских армян.

По сообщению правительства, вопрос обсуждался также в рамках визита в Ереван в апреле регионального директора по странам Ближнего Востока, Северной Африки и Восточной Европы Всемирной Продовольственной программы ООН.

В этом контексте в правительстве Армении подчеркивают, что Азербайджан постоянно препятствует въезду агентств ООН и других международных структур в Нагорный Карабах.

«При координации МИД Армении другие ответственные ведомства РА также находятся в непосредственном контакте с руководством Всемирной продовольственной программы. Вышеуказанные работы носят непрерывный характер, и о результатах общественность будет проинформирована в установленном порядке», - говорится в ответе правительства Армении.

На прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что «на данный момент проблема заключается в том, чтобы привлечь большее внимание международного сообщества к гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе», подчеркнув, что в этот период обострилась необходимость направления международной миссии по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах.