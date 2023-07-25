Банки Армении приостанавливают обслуживание российской системы «Юнистрим»

«Мы предлагаем использовать другие системы для перевода или получения денег». Такое сообщение «Конверс банк» опубликовал 23 июля. Вчера в «Инекобанке» сообщили, что «Юнистрим» недоступен.

В этих сообщениях коммерческие банки не указывают причины приостановки работы российской системы. Позже «Инекобанк» лишь сообщил Радио Азатутюн, что это не их решение и не решение Центрального банка Армении. Как утверждают в банке, осуществлять переводы через данную систему просто невозможно.

Использование одной из самых популярных систем отправки денег за границу из России усложнилось после того, как эта российская компания попала в санкционный список США. «Юнистрим» вошел в пятерку российских финансовых компаний в новом списке, опубликованном 20 июля.

(Запад ввел ряд пакетов санкций против России за вторжение в Украину в феврале 2022 года и ведение агрессивной войны против соседней страны).

«Применение санкций еще больше снижает возможности Российской Федерации по вхождению в мировую финансовую систему», — заявляет Вашингтон.

Российская пресса, финансовые эксперты в эти дни активно обсуждают новости, ищут решения, а также предлагают другие варианты перевода денег в Армению. Например, переводы с российских карт «Мир», через систему IDpay, банк ВТБ, Сбербанк, электронные кошельки и так далее.

Примечательно, однако, что в начале этого года, обсуждая сложности финансовых операций, вызванные санкциями, российская сторона предлагала использовать именно «Юнистрим».

Компания, одним из соучредителей которой является армянин по национальности Гагик Закарян, 20 июля заявила, что, несмотря на то, что находится под санкциями, она работает с партнерами, чтобы продолжить работу без перебоев. «Учитывая геополитическую ситуацию и практику работы в условиях ограничений, применяемых к российским банкам, Банк разработал инфраструктурное решение, позволяющее обеспечить бесперебойную работу в штатном режиме. Оно будет реализовано максимально быстро», — заявили в «Юнистрим», не уточнив, какое именно решение они нашли, и не уточнив конкретных сроков.

Эксперты в этой области не спешат оценивать, как российская компания собирается обходить санкции, когда коммерческие банки не только Армении, но и других стран, в частности, Грузии, Кыргызстана, также сообщают о недоступности «Юнистрим».

«Юнистрим» — одна из самых популярных систем для отправки денег из России. Компания себя позиционирует именно так. «Юнистрим», в частности, пользуется популярностью у трудовых мигрантов в России, которые через нее отправляют деньги семьям в своих странах.

В 2022 году зафиксирован рекорд переводов денежных средств из России в Армению: около 3 миллиардов 600 миллионов долларов. Однако в финансовых отчетах компании «Юнистрим» данных о переводах в Армению, произведенных через ее систему, за прошлых год нет. Из Центрального банка Армении пока не ответили на запрос Радио Азатутюн о более подробной статистике денежных переводов, а также о причинах приостановки «Юнистрим».

В прошлом месяце также сообщалось, что армянские банки блокируют платежи из России за реэкспортируемую из Армении электронику: серверы, микрочипы, процессоры, чтобы избежать западных санкций. В Центробанке Армении не отрицали, что коммерческие банки ужесточают свою политику. На Западе утверждают, что реэкспортируемые из Армении и Россию устройства используются в российской военной промышленности.