Акция протеста в Ереване в поддержку снятия блокады Нагорного Карабаха. Были перекрыты несколько центральных улиц

Чтобы поддержать 120 тысяч голодающих армян в осажденном Нагорного Карабахе, в разных районах столицы протестовали несколько десятков человек.

Находящийся в установленной Азербайджаном фактической блокаде более полугода, Нагорный Карабах уже более месяца не получает ни продовольствия, ни товаров, ни медикаментов. Азербайджан запрещает транспортировку любых гуманитарных грузов из Армении через Лачинский коридор.

Протесты в Ереване продолжаются уже неделю. Чтобы привлечь внимание международных структур к голодающему Карабаху, акции были организованы перед посольствами России, Франции, США, делегацией ЕС, Красным Крестом, офисами ООН.

«Мы отвергаем политику геноцида Азербайджана», - заявили участники акции.

Сегодня участники протеста вручили письмо главе представительства ООН в Армении с требованием передать в Нагорный Карабах продовольственные запасы, собранные гражданами перед зданием этой международной организации на прошлой неделе. «Учитывая сложнейшее положение, просим срочно принять весь собранный гуманитарный груз и переправить его из Республики Армения через Лачинский коридор в Республику Арцах [Нагорный Карабах – ред.]», - заявили участники акции.

Представительство ООН никак публично не отреагировало на это требование, а звонки в офис этой организации остаются без ответа с прошлой недели.

«Тольке благодаря мощному гражданскому давлению мы можем добиться результатов. Само по себе явление уникальное в мире, что гражданское общество само собирает еду и вынуждено требовать от самой мощной в мире структуры, структуры, на которой держится мироустройство, реализовать свои основополагающие принципы», — заявил представитель инициативной группы Арман Варданян.

В беседе с Радио Азатутюн Варданян подчеркнул, что «акции будут продолжаться до тех пор, пока сотни тысяч человек не выйдут на улицы и не выскажут свое неприятие того, что в нескольких сотнях километрах от них находятся армяне, которые голодают, а мир закрывает глаза на гуманитарную катастрофу».

Чтобы дать возможность персоналу офиса ООН ощутить блокаду на собственном опыте, участники акции сегодня на короткое время закрыли входы и выходы из офиса ООН.

Ранее сегодня в Международный комитет Красного Креста было доставлено еще одно письмо. Участник этой акции Ашот Казарян сообщил, что завтра организация обещает встречу. «У моих соотечественников там проблема с водой и обычным хлебом», - сказал он.

Государственный министр Нагорного Карабаха ранее сообщил, что 25 июля запланированы одновременные акции на площади Возрождения в Степанакерте и площади Свободы в Ереване.