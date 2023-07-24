Баку разместил медицинский персонал на пропускном пункте в Лачинском коридоре

«Сидел врач, рядом с ним две девушки», — рассказала одна жительница Нагорного Карабаха.

Женщина из Нагорного Карабаха и ее ребенок месяц ждали, пока Красный Крест отвезет их в Ереван. Она рассказала, что у ее дочери проблемы со зрением и другие проблемы со здоровьем, в субботу они прибыли на азербайджанский блокпост на мосту Хакари с 12 другими пациентами.

Она рассказала, что ее ребенок был в очках и что врач-азербайджанец его не осматривал, только задал несколько вопросов. Она призналась, что прохождение через блокпост было для нее стрессом. «Я так нервничала, я была в стрессовом состоянии», - сказала женщина.

Десять дней назад азербайджанская сторона также закрыла КПП для Международного комитета Красного Креста. Госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян сообщил, что были выдвинуты новые предварительные условия: больные также должны проходить медицинский осмотр на КПП, при необходимости им придется раздеваться.

Вчера в эфире Азатутюн ТВ Гурген Нерсисян сказал, что кое-как Красному Кресту удалось убедить азербайджанскую сторону, чтобы не было камер хотя бы во время медосмотра.

«Есть тяжелобольные, которых Красный Крест перевозит в сидячем положении, их выводят из машины, азербайджанцы говорят, что они должны пройти медицинское освидетельствование, и при необходимости это медицинское освидетельствование должно проходить с раздеванием человека, дополнительными обследованиями. Сегодня Красному Кресту каким-то образом удалось убедить азербайджанскую стороны, чтобы хотя бы этот процесс не происходил перед камерами», — отметил Нерсисян.

Сегодня и в субботу два автомобиля Красного Креста с пациентами и их сопровождающими проехали через контрольно-пропускной пункт Хакари. Азербайджанские СМИ распространили видеоролики под заголовком «Армяне из Карабаха, которые хотят пересечь Лачинскую границу». На кадрах карабахские армяне стоят в очереди на паспортный контроль, а также заснят процесс проверки грузов. Азербайджанские СМИ не распространяли кадры медосмотра.

Из Степанакерта сообщают, что в блокированном Карабахе люди живут в условиях острой нехватки продовольствия и предметов первой необходимости, у них также нет лекарств. С 15 июня Баку держит закрытым пункт пропуска для гуманитарных грузов, медикаменты также не поставляются. Более 200 пациентов ждут своей очереди на перевозку в медучреждения в Ереване.