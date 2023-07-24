Гурген Нерсисян: У Азербайджана в реальности одна цель – аннексировать Арцах

Гурген Нерсисян подчеркнул, что, когда говорится о том, что происходящее является действием Азербайджана по подчинению себе Нагорного Карабаха и что Азербайджан готов совершить геноцид против всего народа Нагорного Карабаха для достижения своих целей, имеется в виду, что ряд международных акторов либо закрывает на это глаза, либо не хочет признать это.

«В таком случае задаю вопрос: если это не так, то какова цель Азербайджана и чего, в конце концов, Азербайджан хочет этим?» — отметил госминистр.

По словам Нерсисяна, за семь месяцев блокады действия, мотивация и цели Азербайджана трансформируются, причем без всякого чувства ответственности.

«Сначала дорога была закрыта в экологических целях, потом ее закрыли с помощью КПП якобы для предотвращения переброски оружия из Армении в Арцах, потом установили сканирующее устройство с целью контроля грузов, потом поставили пропускной пункт, потом сканер убрали, потом возникли споры якобы между Республикой Армения и Азербайджаном по поводу установки флага, и в общем дорога была закрыта до такой степени, что в Арцах не была организована даже перевозка гуманитарных грузов», - сказал Нерсисян, подчеркнув, что если ООН и страны-члены ООН не будут оставаться безучастными в вопросе ситуации в Нагорном Карабахе, то решения, в том числе связанные с Российской Федерацией, будут найдены очень быстро.

«Будут приниматься решения, касающиеся тех же российских миротворцев: предоставят полномочия и, при необходимости, даже дадут возможность для дополнительных действий и шагов, которые будут необходимы для обеспечения безопасности в Арцахе», - заключил госминистр.