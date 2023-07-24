«Откройте дорогу жизни»: В Ереване проходят акции по информированию, также перекрываются улицы

Под лозунгами «Откройте дорогу жизни», «Мы – Арцах» участники акции ненадолго перекрыли несколько улиц, сообщив о запланированном на завтра митинге.

Государственный министр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян сообщил вчера, что 25 июля запланированы одновременные акции на площади Возрождения в Степанакерте и площади Свободы в Ереване.

«Участники Народного движения большими экранами соединит две площади онлайн, чтобы объединить все наши голоса и подтвердить нашу совместную борьбу за снятие блокады Арцаха и ликвидацию гуманитарной катастрофы, за уважение права народа Арцаха на самоопределение и осуждение любого отступления от него», — написал Нерсисян в Facebook, подчеркнув, что «Арцах и народ Арцаха не могут быть частью Азербайджана».

Нагорный Карабах, который находится в установленной Азербайджаном фактической блокаде более семи месяцев, в настоящее время полностью отрезан от Армении. В последние недели в регион не поступает продовольствие и другие товары первой необходимости. Власти Нагорного Карабаха заявляют об ухудшающейся гуманитарной обстановке в регионе, что может поставить местное армянское население на грань голодной смерти.