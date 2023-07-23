Серж Саргсян с открытым письмом обратился к лидерам США, России и Франции

В письме, адресованном президенту США Джо Байдену, президенту РФ Владимиру Путину и президенту Франции Эммануэлю Макрону, Серж Саргсян призвал их остановить «гуманитарную катастрофу» в Нагорном Карабахе.

«Длящаяся более 7 месяцев блокада Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] начала отнимать жизни стариков и детей, простых людей, единственная вина которых в том, что они родились и живут на своей земле и на земле своих дедов и что они любят жизнь», - отметил бывший армянский лидер, приведя пример недавней гибели двух малолетних карабахских детей, пытавшихся отыскать свою мать, ушедшую в город в поисках еды для их пропитания.

«Сегодня физическое существование 120 тысяч арцахцев в прямом смысле этого слова находится под угрозой. Мы с каждым из вас по многим поводам говорили о происшедшем в 1915 году – о Геноциде армян и его последствиях. Сегодня, спустя 108 лет, мы очень близки к повторению этих ужасающих событий современными методами», - отметил Серж Саргсян.

Подчеркивая, что обращается к Байдену, Путину и Макрону, прежде всего, как к руководителям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Серж Саргсян, имея в виду нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделал утверждение о том, что последний «сегодня точно не имеет мандата нашего народа на признание Арцаха в составе какой-либо другой страны, а со стороны арцахцев абсолютно не имеет мандата самолично решать их судьбу».

«Обращаюсь к Вам как к лидерам стран, являющихся носителями бесспорной институциональной памяти. Сегодня, в отличие от властей Армении, в ваших структурах есть серьёзные специалисты и знатоки Нагорно-Карабахского переговорного процесса, которые владеют всеми тонкостями, хорошо осведомлены обо всех этапах.

Я обращаюсь к Вам, как бывший коллега, человек, с целями, принципами которого Вы хорошо знакомы.

Обращаюсь в этом формате, потому что сейчас у меня нет средств прямой связи с Вами, формата визитов и отдельных бесед, отсутствуют и очень слабо действуют также партийные каналы, поскольку ответственные лица оппозиционной партии в нашей стране либо находятся под сильным давлением, либо просто арестованы.

Обращаюсь, чтобы сказать: то, что сейчас происходит в Арцахе, ведёт к ужасной катастрофе.

Обращаюсь, чтобы попросить дать арцахцам возможность жить. Для меня величайшая трагедия, что годы назад мы обсуждали решения, по которым арцахцы достойно жили бы в своей стране, а сейчас говорим о хотя бы возможности жить, о праве жить», - отметил он.

Саргсян отметил, что несмотря на «достойные благодарности усилия» президентом США, России и Франции, направленные на урегулирование проблемы, «то, что происходит сегодня, не приведёт к таким решениям, которые Вы искренне представляете».

«Прямые переговоры опытного руководителя и некоего несерьёзного, неспособного не могут завершиться в какой-либо логической точке. Каждое удовлетворённое требование диктующей стороны породит новые, ещё более трудно удовлетворяемые, и всё это будет продолжаться бесконечно и сопровождаться огромными катастрофами. Молчать или не уделять намного больше времени Арцахскому вопросу сегодня означает, что очень скоро Ваши страны вынужденно начнут уделять время уже «Армянскому вопросу». Это очень видимый сценарий в обстоятельствах бездарного переговорщика, тем более что на глазах у всех уже оккупирована значительная часть суверенной территории РА.

Прошу Вас, прежде всего, остановить гуманитарную катастрофу в Арцахе: я верю, что Вы это можете сделать. Заставьте диктатора открыть дорогу жизни – превративший убийство армян в образ жизни фашист не может постоянно игнорировать чёткие послания серьёзнейших международных структур и стран.

Остановите бедствие! Обеспечьте элементарные условия человеческого существования арцахцев! Гарантируйте их!

Затем переходите к усилиям найти дипломатические решения. Прошу Вас! Завтра может быть поздно!» - подчеркнул третий президент Армении Серж Саргсян.