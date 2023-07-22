В Нагорном Карабахе назревает проблема с питьевой водой

«До сих пор удавалось круглосуточно обеспечивать жителей Степанакерта водой теми ресурсами, которые у них есть. Однако, если блокада продолжится, будут серьезные проблемы», — говорится в сообщении организации, распространенном информационным штабом Нагорного Карабаха.

Нагорный Карабах, который находится в установленной Азербайджаном фактической блокаде более семи месяцев, в настоящее время полностью отрезан от Армении. В последние недели в регион не поступает продовольствие и другие товары первой необходимости. Власти Нагорного Карабаха заявляют об ухудшающейся гуманитарной обстановке в регионе, что может поставить местное армянское население на грань голодной смерти.

2022-ի դեկտեմբերի 12-ից բնապահպանական պատրվակով Ադրբեջանը փակեց Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը՝ Լաչինի միջանցքը։ Այս տարվա ապրիլի 23-ից էլ Ադրբեջանը փակեց Հայաստանն Արցախին կապող Հակարիի կամուրջը, որը Լաչինի միջանցքում է` ռուս խաղաղապահների վերահսկողության գոտում։ Արդեն ուղիղ 7 ամիս շրջափակված Արցախն այս պահին ընդհանրապես կտրված է Հայաստանից, հումանիտար բեռներ Արցախ չեն մտնում։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունն այժմ կանգնած է սովի մատնվելու իրական վտանգի առջև, քանի որ վերջին շաբաթներին արգելվել է բոլոր ապրանքների մատակարարումը։