Красные линии Еревана - территориальная целостность и суверенитет Армении, права и безопасность армян Нагорного Карабаха

«Согласно нашей позиции, вопрос прав и безопасности народа Нагорного Карабаха должен быть решен в результате диалога, переговоров и дискуссий с участием представителей Нагорного Карабаха. Мы называем это диалогом Баку-Степанакерт, – отметил Пашинян и продолжил: – Однако, учитывая несоизмеримость сил Нагорного Карабаха и Азербайджана, мы считаем, что если мы оставим Степанакерт и Баку лицом к лицу друг с другом, у Баку будет возможность либо предать эту повестку забвению, либо оказаться в роли диктующего, а не участника диалога. Именно поэтому, на наш взгляд, этот диалог должен проходить в рамках международных механизмов, где будет присутствовать международное сообщество в качестве свидетеля».

Никол Пашинян вновь сигнализировал о том, что в Нагорном Карабахе существует гуманитарный кризис, который усугубляется день ото дня.

Журналист поинтересовался, верит ли он в прочный мир с Азербайджаном.

«Если бы не верил, то вообще не имело бы смысла участвовать в переговорном процессе. Однако верить не значит, что гарантировано, что мы добьемся результата, потому что это, понятно, зависит не только от меня, но, естественно, и от позиции президента Азербайджана», – ответил лидер Армении, отметив, что в этом процессе играют роль также международная ситуация, гуманитарная ситуация, самые разные человеческие факторы, политические ситуации.

По его словам, самое главное, что мешает продвижению переговоров, - это продолжительная агрессивная риторика Азербайджана, ненавистнические высказывания, акты ненависти в отношении армян и всего армянского, и, конечно же, политика мести армянам, народу Нагорного Карабаха, и очевидная политика этнических чисток.

В то же время в Ереване убеждены, что переговоры – единственный метод решения проблемы. «Но, с другой стороны, если вопросы не решаются путем переговоров, то эти переговоры тоже могут быть восприняты общественностью просто тратой времени или просто созданием в СМИ впечатления, что что-то делается», – добавил он.

Президент Азербайджана, в свою очередь, сегодня заявил, что на переговорном этапе сейчас остается, чтобы Армения сделала последний шаг – подписала то, что уже сказала устно.

«Если Армения это примет и полностью откажется от каких-либо территориальных претензий к Азербайджану, то подписание мирного договора будет возможно до конца года», – отметил он.

«Пока мирный договор не подписан, война, конечно, очень вероятна»

«В целом, пока мирный договор не подписан и этот договор не ратифицирован парламентами обеих стран, война, конечно, очень вероятна. И вообще, в любом месте на Земле, где есть конфликтная ситуация, которая не урегулирована в рамках соглашения, в любом месте и в любое время может быть война, и это нужно зафиксировать», – сказал премьер-министр Армении.

По его словам, буквально каждый день происходят нарушения режима прекращения огня на границе Армении и Азербайджана.

«Точно так, как мы оправдываем свои отношения с Западом, так и оправдываем отношения с Россией»

«Понятно, что Россия не оправдала надежд Армении ни во время, ни после войны. Как Вы оправдываете тесные связи или доверие к России?» – спросил у Пашиняна журналист.

Армянский премьер ответил, что тот же вопрос можно задать любой стране: как вы оправдываете хорошие отношения с любой другой страной в условиях, когда в Нагорном Карабахе нарушаются права человека, существует гуманитарный кризис, готовятся этнические чистки, а эти страны не дают должной реакции? Никол Пашинян подчеркнул, что даже страны, с которыми у Армении хорошие отношения, не делают максимально возможное для преодоления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе по самым разным причинам.

«Один покупает газ, другой покупает нефть, третий думает о своей банковской системе, у четвертого другие проблемы, но, с другой стороны, сказать, что они ничего не делают, – тоже неправда», – добавил он.

Сегодня Азербайджан создает гетто в Нагорном Карабахе, подчеркнул премьер-министр Армении. «Какова реакция международного сообщества? В России нам говорят: чем вы оправдываете свои хорошие отношения с Западом, вы ожидаете от них того, чтобы они сделали какое-то нерешительное заявление о том, что Лачинский коридор должен быть открыт? Да, Лачинский коридор должен быть открыт. […] Россия говорит нам: этого вы ожидали от Запада, когда устанавливали такие тесные отношения с Евросоюзом, с другими партнерами, вы ожидали, что они будут раз в неделю говорить, что “Лачинский коридор должен быть, спасибо, до свидания”? Точно так, как мы оправдываем свои отношения с Западом, так и оправдываем отношения с Россией, точно так, как по логике некоторых западных кругов, наши отношения с Россией неоправданны, потому что Россия не выполняет всех своих обязательств и не оправдывает всех наших ожиданий, то же самое Россия говорит нам о Западе», – сказал Пашинян.

23 апреля Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре, утверждая, что тем самым выполняет постановление Международного суда. 15 июня Азербайджан пошел еще дальше и полностью перекрыл коридор, запретив любой доступ в Нагорный Карабах, даже гуманитарный, в том числе и Международному комитету Красного Креста.

Все это привело в Карабахе к острой нехватке продовольствия и закрытию магазинов. До блокады около 90% всего потребляемого продовольствия импортировалось из Армении, и каждый день жители Нагорного Карабаха недополучают 400 тонн товаров первой необходимости.