Согласно публикации, «Гражданский договор» собирает голоса за Авиняна, используя административный ресурс других общин. Главы общин отрицают

После нашумевшей публикации «Платформы проверки фактов» и мэр Спитака Каджайр Никогосян, и главы сел отрицают, что собирают голоса в пользу кандидата правящей партии в мэры Еревана Тиграна Авиняна и составляют списки проживающих в Ереване знакомых и друзей.

Сегодня похожую публикацию представило «Объединение информированных граждан». Альянс «Независимый наблюдатель» получил информацию о том, что по поручению заместителя председателя правления партии «Гражданский договор», депутата Национального собрания Геворка Папояна мэр Спитака провел встречи с главами административных районов общины и поручил им призвать связанных с их общиной, но зарегистрированных в Ереване граждан голосовать на выборах в Совет старейшин Еревана за Тиграна Авиняна и «Гражданский договор».

Глава общины Спитак Каджайр Никогосян сегодня разозлился и обвинил журналистов в сплетнях. «Публикуют ложную информацию, начиная с вас, а вы прекрасно знаете, как чисто я работаю или как я жил. Какое мне дело до выборов мэра Еревана?» - заявил он.

Представитель «Платформы проверки фактов» позвонил главам населенных пунктов общины Спитак, представился помощником Геворка Папояна или представителем офиса партии «Гражданский договор» и задал вопросы о списках избирателей. Как минимум шесть глав административных районов сообщили, что у них уже есть или скоро будут списки, содержащие от 10 до 15 семей-избирателей в каждом, которые дали заверение голосовать за Авиняна.

Глава администрации Джрашена Армен Егиазарян любезно ответил на вопросы человека, представившегося помощником Папояна, и подтвердил, что не менее 15 его ереванских друзей обязательно проголосуют за Авиняна.

Между тем, сегодня Армен Егиазарян голосом, совершенно неотличимым от той аудиозаписи, отрицал, что подобный человек ему звонил или что он давал такие заверения. «Это все подстроили, я не в курсе. Наверное, мне звонили на другой номер, он у моего друга, на этот номер мне не звонили», - сказал он.

Такое же противоречие есть и в случае с главой Цахкабера Арамом Игитяном. Он не стал однозначно отрицать, что ему звонили, но отрицал, что у него есть список тех, кто будет голосовать за Авиняна.

«Нет проблем, если человек звонил с подобной темой, но какого-либо списка или публикации… мы не имеем никакого отношения к этим выборам и не можем иметь. Я здесь, ереванцы там, какие у меня могут быть рычаги? Это выбор, у людей есть воля», - сказал он.

На замечание Радио Азатутюн, что на аудиозаписи предположительно он говорит, что у него есть список, он огласил точное число, Игитян ответил: «Извините, мне сейчас неудобно отвечать, да и этот разговор мне неприятен».

Хотя, по данным «Независимого наблюдателя», общее число потенциальных избирателей, упомянутых в выступлении руководителей населенных пунктов, составляло около сотни, однако заместитель главы общины Спитак Овик Ованнисян в ходе беседы утверждал, что ожидает гарантированного голосования около 1000 избирателей.

Заместитель председателя правления партии «Гражданский договор», депутат НС Геворк Папоян, который, согласно публикации правозащитников, координировал этот процесс, сегодня так и не ответил на звонки Радио Азатутюн.

Отметим, что месяц назад губернатор Лорийской области Арам Хачатрян посетил администрацию общины Спитак, чтобы лично встретиться с руководителями администрации. По предварительным данным Радио Азатутюн, обсуждение должно было быть на политическую тему. Однако Радио Азатутюн не позволили на нем присутствовать. Позже участники обсуждения утверждали, что обсуждали вопросы, связанные с общиной, без политического содержания.