Жители Армении требуют, чтобы ООН переправила собранные ими продукты в Нагорный Карабах

Асмик Исраелян, одна из собравшихся возле представительства международной организации, сказала Радио Азатутюн, что сегодня уже нужно подумать о том, как хранить товары, чтобы они не оставались на солнце и не портились. «Те, кто заходят в супермаркет за покупками, помните, что большая часть наших соотечественников в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.], а может, и все, сейчас голодны», - сказала она.

Уже более месяца Азербайджан запрещает транспортировку любых гуманитарных грузов из Армении в Нагорный Карабах через Лачинский коридор. Помимо сбора продуктов питания несколько человек объявили голодовку возле офиса ООН.

Сегодня к ним присоединилась и наша собеседница Асмик. Она говорит, что это меньшее, что она может сделать для карабахцев, оставшихся вне международного внимания. У собравшихся также есть требование к правительству Армении: «Чтобы правительство обратилось к программе продовольственной безопасности ООН. Мы будем оказывать давление, потому что у них есть эти полномочия, есть инструментарий».

Ответа от офиса ООН нет уже три дня. Участники акции рассказали, что отдельные сотрудники офиса просто подходили и выражали свое сочувствие.

Звонки Радио Азатутюн в офис постоянного координатора ООН пока остаются без ответа. В правительстве также не ответили на наш вопрос о том, в условиях острой нехватки продовольствия какие шаги предпринимает Армения для доставки помощи армянам Нагорного Карабаха по воздуху, обращалась ли она в Продовольственное агентство ООН или к российским миротворцам.

Гуманитарная проблема является следствием политического кризиса, заявил присоединившийся сегодня к акции протеста представитель оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Тигран Абраамян. В беседе с Радио Азатутюн он также сказал, что в первую очередь нужны политические решения, между тем власти Армении своими заявлениями не способствуют разрешению ситуации.

«Разные представители власти считают Арцах армянской общиной в составе Азербайджана и т.д. Естественно, с одной стороны, это сужает переговорные возможности Республики Армения до нуля, с другой стороны, увеличивает возможности для агрессивности Азербайджана. И Азербайджан старается ввести любой процесс в поле своего законодательства», - сказал Абраамян.

После почти трехчасовой встречи с лидерами Армении и Азербайджана в Брюсселе председатель Европейского совета наряду с открытием Лачинского коридора также посчитал важной готовность Азербайджана осуществлять гуманитарные поставки через Агдам. В Нагорном Карабахе отвергли это предложение Баку.

На вопрос Радио Азатутюн, может ли правительство Армении обратиться в ООН, есть ли у него такие рычаги, Абраамян ответил: «Естественно, возможность есть. Но здесь есть другая проблема. Власти Армении даже там, где на первый взгляд предпринимают какой-то шаг, непоследовательны, не способны отстоять его. И во многих случаях, когда они обращаются, обращаются только в таких вопросах, которые не приносят реального изменения ситуации».

В предыдущие дни граждане собирались перед посольствами России, США и представительством Евросоюза.

Чтобы привлечь внимание международных структур к осажденному и голодающему Нагорному Карабаху, сегодня в разных районах Еревана были проведены акции. Цель вечерних встреч-обсуждений – понять, чем жители Армении могут помочь находящимся в блокаде 120 тысячам жителей Нагорного Карабаха.