«Необходимо немедленное гуманитарное вмешательство, чтобы спасти 120 тысяч человек от голода» - Мирзоян в интервью DerStandard

Отметив, что Азербайджан постоянно говорит о территориальных претензиях Армении, Мирзоян подчеркнул, что на самом деле для Армении главный вопрос - это безопасность людей и их фундаментальные права.

Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе очень тяжелая, близка к гуманитарной катастрофе, больше семи месяцев Нагорный Карабах находится в блокаде, и уже месяц вообще ни один груз не поступает в Нагорный Карабах, сказал глава МИД Армении, подчеркнув, что необходимо срочно продемонстрировать четкую международную поддержку.

«Нам нужно немедленное гуманитарное вмешательство, чтобы спасти от голодной смерти 120 тысяч человек. Тогда мы сможем продолжить переговоры со всеми, кто заинтересован в установлении прочного мира в регионе», - сказал Мирзоян.

«Важно избежать еще одного опасного цикла вражды»

Говоря о предпосылке прочного мира, министр иностранных дел Армении заметил, что важно избежать еще одного опасного цикла вражды.

«На Южном Кавказе уже пролилось достаточно крови. Взаимное признание территориальной целостности будет иметь ключевое значение. Важно также разблокирование региональной транспортной инфраструктуры. Что же касается вопроса безопасности и прав армян Нагорного Карабаха, считаем, что лучшим механизмом для этого будет диалог с международным участием», - сказал глава внешнеполитического ведомства Армении.

На вопрос, насколько изменились отношения Армении с Россией, в конце концов, Армения является членом возглавляемой Москвой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Арарат Мирзоян ответил: «Если следить за дискуссиями в армянском обществе, то можно увидеть большое разочарование в связи с действиями российских миротворцев в Нагорном Карабахе и реакцией России на вторжение Азербайджана на территорию Армении. Мы обратились в ОДКБ, и у нас была наблюдательная миссия во главе с генеральным секретарем ОДКБ. Но мы ожидали большего. Это не секрет».