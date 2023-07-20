Мировое сообщество в целом и ОБСЕ в частности не могут хранить молчание, потому что под угрозой жизни 120 тысяч человек - Мирзоян

На специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, созванном 20 июля в Вене по требованию Армении, министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян перечислил эти шаги: восстановление свободного передвижения и безопасности людей, транспортных средств и грузов через Лачинский коридор в соответствии с ранее согласованными договоренностями, выполнение решения Международного суда, принятого 23 февраля и подтвержденного 6 июля 2023 года, обеспечение гуманитарного доступа в Нагорный Карабах и сотрудничества с соответствующими международными организациями, в частности, структурами ООН, решение всех нерешенных вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вытекающих из него, исключительно мирным путем.

Арарат Мирзоян заявил, что гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе усугубляется с каждым часом. По его словам, требуется безотлагательное внимание международного сообщества для оценки текущей ситуации на местах.

«ОБСЕ с ее уполномоченными структурами занималась посредничеством в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта с начала 1990-х годов. К сожалению, применение силы и военная агрессия нанесли этим усилиям серьезный удар.

Хотя Азербайджан ошибочно утверждает, что Нагорный Карабах сейчас является внутренним вопросом, гуманитарная катастрофа, созданная Азербайджаном в Нагорном Карабахе, показывает, что без жизнеспособного международного механизма ни один армянин в Нагорном Карабахе не выживет», - заявил глава внешнеполитического ведомства Армении.

23 апреля Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре, утверждая, что тем самым выполняет постановление Международного суда. 15 июня Азербайджан пошел еще дальше и полностью перекрыл коридор, запретив любой доступ в Нагорный Карабах, даже гуманитарный, в том числе и Международному комитету Красного Креста.

Все это привело в Карабахе к острой нехватке продовольствия и закрытию магазинов. До блокады около 90% всего потребляемого продовольствия импортировалось из Армении, и каждый день жители Нагорного Карабаха недополучают 400 тонн товаров первой необходимости.

По утверждению министра, в результате сегодня народ Нагорного Карабаха находится на грани голода и голодной смерти.

Хотя переговоры с Азербайджаном продолжаются, дальнейшее ухудшение ситуации в Нагорном Карабахе рискует серьезно повредить текущему политическому процессу, подчеркнул Мирзоян, добавив, что ситуация кристально ясна: давление на Азербайджан с целью открытия Лачинского коридора внесет большой вклад в мирные перспективы нашего региона.

«Мы больше не говорим о надвигающемся кризисе, мы говорим о продолжающейся гуманитарной катастрофе. Средневековая практика должна быть прекращена. Это не может продолжаться, если мы серьезно относимся к ценностям и принципам. Мировое сообщество в целом и ОБСЕ в частности не могут молчать, потому что на карту поставлены жизни 120 тысяч человек.

Осада Нагорного Карабаха и блокада Лачинского коридора должны быть немедленно сняты, а вопросы, связанные с нагорно-карабахским конфликтом и вытекающие из него, должны решаться должным образом и добросовестно. Это проложит путь для продвижения переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и принесет в регион долгожданный мир», - сказал глава МИД Армении.

Он призвал больше не молчать и не проявлять безразличие и бездействие. Международные механизмы должны оперативно реагировать в рамках своих мандатов и существующих инструментов, предназначенных именно для разрешения таких ситуаций, отметил Мирзоян.

В то же время он напомнил о заявлении премьер-министра Армении о том, Армения готова признать территорию Азербайджана площадью 86 600 квадратных километров, в которую входит Нагорный Карабах, но при том понимании, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в рамках международного механизма, посредством диалога Степанакерт-Баку.

«Уважение территориальной целостности Азербайджана никоим образом не должно и не может быть неверно истолковано и использовано как разрешение на этнические чистки в Нагорном Карабахе», - заявил министр иностранных дел Армении.