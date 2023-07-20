Армянские НПО: Агдамская дорога не может быть альтернативой Лачинскому коридору

С таким заявлением выступили 15 неправительственных организаций (НПО) Армении, выражая обеспокоенность в связи с заявлением председателя Европейского совета Шарля Мишеля после переговоров лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе, в котором он отметил важность поставок гуманитарной помощи в Нагорный Карабах через подконтрольный Азербайджану Агдам.

НПО призвали международное сообщество уделить первоочередное внимание усилиям, направленным на немедленное разблокирование Лачинского коридора – единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией.

К заявлению присоединился и антикоррупционный центр Transparency International. Исполнительный директор центра Сона Айвазян отметила, что они хотят показать международным акторам, что Лачинский коридор не имеет альтернативы, поскольку Азербайджан предлагает Агдам в качестве гуманитарного коридора, чтобы отвлечь внимание от своей политики этнических чисток и незаконной блокады. Эксплуатация Агдамской дороги невольно поддержит эту политику, предупреждает армянское гражданское общество, которое не видит достаточного давления на президента Азербайджана Ильхама Алиева, вследствие чего, по его мнению, последний день ото дня становится все более дерзким.

«Создается впечатление, что открытие Агдамской дороги предлагается как возможный вариант замены Лачина, вероятно, с учетом того, что Азербайджан решил морить голодом народ Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], а с другой стороны, пытается предложить гуманитарную программу по открытию Агдамской дороги, это кажется довольно приятным предложением для международного сообщества, направленное на интеграцию в собственное общество. И видя, что население Арцаха сопротивляется, Азербайджан и через международное сообщество предлагает такие пути, по сути отвлекая внимание международного сообщества от актуальной проблемы, которой является его политика этнических чисток и стремление подвергнуть население голоду», - подчеркнула Айвазян в беседе с Радио Азатутюн.

Сона Айвазян предполагает, что правительство Армении, возможно, не смогло противостоять варианту дороги через Агдам. «В том числе и потому, чтобы не получилось, что мы настаиваем на том, что не надо открывать этот коридор, и согласны с тем, что народ Арцаха должен голодать. Думаю, поэтому они и согласились. Но это очень неприемлемо. В какой-то момент может быть открыта и Агдамская дорога, но она никогда не может быть альтернативой Лачинскому коридору. Ведь существует не только проблема голода и не только проблема сытости, помимо еды, у них есть еще и духовные потребности, они бунтуют и не подчиняются, исходя из того, что у них не может быть контактов, что они не могут выезжать и въезжать», - отметила она.

Власти Нагорного Карабаха отвергают предложение Баку о получении гуманитарной помощи через Агдам. Неясно, как премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на такой вариант на последних переговорах с Алиевым в Брюсселе.