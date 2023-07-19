«Некоторые кандидаты начали предвыборную агитацию раньше времени»: 23 августа в Ереване стартует кампания по выборам в Совет старейшин

А с 23 августа в Ереване начнется предвыборная агитация партий и блоков и их кандидатов на должность мэра. Предвыборные кампании должны завершиться в полночь 15 сентября – сутки до выборов будут объявлены «днем тишины».

«Наша задача будет заключаться в том, чтобы понять, насколько справедлива конкуренция и насколько в результатах выборов выражены идеи и пожелания общественности», - сказал в беседе с Радио Азатутюн координатор программ «Союза информированных граждан» Даниэль Иоаннисян.

Иоаннисян, который также будет наблюдать за этими выборами в составе миссии «Независимый наблюдатель», отметил, что некоторые кандидаты начали предвыборную агитацию раньше времени. Он, в частности, назвал кандидата от правящей партии «Гражданский договор», вице-мэра Тиграна Авиняна и председателя партии «Страна для жизни» Мане Тандилян.

«Очевидно, что у всех кандидатов не может быть равных условий, потому что у них разная общественная поддержка, у них разные возможности по сбору средств, но в любом случае очень важно, чтобы государство одинаково относилось ко всем, в том числе к Тиграну Авиняну, нынешнему де-факто исполняющему обязанности мэра», - сказал Иоаннисян.

Полный список кандидатов, участвующих в выборах в Совет старейшин Еревана, станет ясен к средине августа: с 3 августа у партий и объединений будет 10 дней, чтобы представить свои списки в Центральную избирательную комиссию.

До сих пор, кроме Авиняна и Тандилян о намерении участвовать в выборах заявили бывший глава ереванского административного района Кентрон Виктор Мнацаканян, председатель партии «Справедливая Армения» Норайр Норикян, жена основателя партии «Сила Родины» Тиграна Арзаканцяна Наталья Ротенберг и ряд других политический деятелей. Идут разговоры также о желании бывшего мэра Еревана и соратника премьер-министра Никола Пашиняна Айка Марутяна вернуться в политику и участвовать в избирательной гонке, но он пока не высказывался на эту тему. Неясно, будет ли парламентская оппозиция участвовать в борьбе за власть в столице или нет.

Как отметил Даниэль Иоаннисян, фальсификации выборов в Армении, как правило, происходят вне стен избирательных участков: неравные условия предвыборной агитации, подкуп избирателей, злоупотребление административным ресурсом.

«Мы очень серьезно оцениваем эти риски и постараемся сосредоточить свое внимание на этих явлениях на предвыборном этапе», - заявил правозащитник.