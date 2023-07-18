В Карабахе опровергли сообщения о проезде транспортных средств и перевозке гуманитарных грузов из Агдама

Об этом заявили власти Нагорного Карабаха, опровергая распространенную в социальных сетях информацию о том, что якобы из подконтрольного Азербайджану Агдама в сопровождении российских миротворцев через город Аскеран сотрудники Красного Креста перевозят гуманитарную помощь.

В Министерстве внутренних дел Нагорного Карабаха призвали не доверять непроверенной информации и воздерживаться от «вносящих [в общество] раскол клеветнических действий». В сообщении подчеркивается, что на блокпосте круглосуточно дежурит карабахская полиция, держа под постоянным наблюдением въезд и выезд из Аскерана и близлежащих населенных пунктов.

Напомним, что несколько дней назад министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече с главой представительства Красного Креста в Азербайджане, что Баку не исключает возможности «оказания помощи» для удовлетворения потребностей карабахских армян по дороге Агдам-Степанакерт.

А вчера на встрече с вновь назначенным послом России в Баку Михаилом Евдокимовым Байрамов повторил предложение «использовать дорогу Агдам-Ханкенди [Степанакерт – ред.] для удовлетворения потребностей армянского населения Азербайджана».