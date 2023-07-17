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Культура

Завершился кинофестиваль «Золотой абрикос». Известны имена лауреатов

Армения -- награда кинофестиваля «Золотой абрикос», июль 2023 г.

В Армении завершился юбилейный 20-й кинофестиваль «Золотой абрикос». Церемония закрытия состоялась вечером 15 июля. На закрытии были награждены победители кинофорума, сообщает пресс-служба «Золотого абрикоса».

В номинации полнометражных фильмов «Золотого абрикоса» удостоилась картина Спироса Яковидеса «Черный камень». «Серебряный абрикос» достался фильму Симана Кайтари «Бродяжка». Лучшим гуманитарный фильмом признана картина Томера Хаймана «Не я».

В номинации «Региональная панорама» «Золотой абрикос» получил фильм иранского режиссера Аббаса Амини «Бесконечные границы», «Серебряный абрикос» - лента Мариам Чачиа и Ника Войта «Волшебная гора».

Аббас Амини
Аббас Амини

В номинации короткометражных фильмов «Косточка» «Золотым абрикосом» отмечен фильм Армине Анда «Песня летящих листьев». «Камни» режиссера Армана Айвазяна получили «Серебряный абрикос».

«Параджановский талер» (награда кинофестиваля, учрежденная за большой вклад в мировой кинематограф - ред.) был вручен председателю жюри в номинации полнометражных фильмов, филиппинскому режиссеру, лауреату «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля Лаву Диасу.

Лав Диас
Лав Диас

На закрытии кинофестиваля был показан фильм канадского режиссера армянского происхождения Атома Эгояна «Календар».

Кинофестиваль «Золотой абрикос» в этом году прошел с 9-го по 16 июля под слоганом "Looking back is yet to come" («Оглядываясь в грядущее»).

Почетными гостями «Золотого абрикоса» были лауреаты «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля братья Дарден, легендарный японский режиссер, актер, комик, сценарист, телеведущий и художник Такеши Китано, а также оскароносный продюсер Джереми Томас.

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