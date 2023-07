Завершился кинофестиваль «Золотой абрикос». Известны имена лауреатов

В номинации полнометражных фильмов «Золотого абрикоса» удостоилась картина Спироса Яковидеса «Черный камень». «Серебряный абрикос» достался фильму Симана Кайтари «Бродяжка». Лучшим гуманитарный фильмом признана картина Томера Хаймана «Не я».

В номинации «Региональная панорама» «Золотой абрикос» получил фильм иранского режиссера Аббаса Амини «Бесконечные границы», «Серебряный абрикос» - лента Мариам Чачиа и Ника Войта «Волшебная гора».

В номинации короткометражных фильмов «Косточка» «Золотым абрикосом» отмечен фильм Армине Анда «Песня летящих листьев». «Камни» режиссера Армана Айвазяна получили «Серебряный абрикос».

«Параджановский талер» (награда кинофестиваля, учрежденная за большой вклад в мировой кинематограф - ред.) был вручен председателю жюри в номинации полнометражных фильмов, филиппинскому режиссеру, лауреату «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля Лаву Диасу.

На закрытии кинофестиваля был показан фильм канадского режиссера армянского происхождения Атома Эгояна «Календар».

Кинофестиваль «Золотой абрикос» в этом году прошел с 9-го по 16 июля под слоганом "Looking back is yet to come" («Оглядываясь в грядущее»).

Почетными гостями «Золотого абрикоса» были лауреаты «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля братья Дарден, легендарный японский режиссер, актер, комик, сценарист, телеведущий и художник Такеши Китано, а также оскароносный продюсер Джереми Томас.