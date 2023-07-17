В Минобороны пока не комментируют заявление председателя Сената Франции о поставках вооружения Армении

В Министерстве обороны Армении пока не комментируют заявление председателя Сената Франции Жерара Ларше о поставках Францией вооружения Армении.

На прошлой неделе после приема председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна Ларше написал в Твиттере: «Я потребовал немедленно открыть Лачинский коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах, и ускорить поставки Францией оборонительного оружия Армении в целях обеспечения ее безопасности».

Пресс-секретарь Алена Симоняна также не комментирует заявление главы Сената Франции, в частности, означает ли это, что идет процесс поставки Францией оружия Армении.

По словам представителя правящей партии, заместителя председателя парламентской комиссии по вопросам обороны Армена Хачатряна, ведется активная работа по приобретению вооружения.

«Со всеми странами мира, которые имеют возможность дать нам оружие, дать нам качественное оружие и оружие, отвечающее нашим требованиям, мы будем сотрудничать и стараться всячески пополнять наше вооружение. Я могу сказать это. На каком этапе сейчас процесс с Францией, куда мы дошли, какое там военно-техническое сотрудничество и т. д., столько, сколько заявляют французы, думаю, этого достаточно», - отметил Хачатрян.

С другой стороны, Хачатрян добавил, что Россия продолжает оставаться главным партнером в вопросе поставок вооружения Армении. «Российская Федерация была и есть по сей день, но поскольку Российская Федерация по понятным причинам длительное время не может обеспечить потребности Республики Армения в вооружении, естественно, мы вынуждены искать партнеров по всему миру и вооружать нашу армию», - сказал он.

Месяц назад во Франции находился министр обороны Армении Сурен Папикян по приглашению своего французского коллеги. Согласно официальным сообщениям, в Париже он участвовал в открытии авиационной выставки, посетил павильоны французских военно-промышленных предприятий и провел встречи с руководителями компаний.

На этом фоне на прошлой неделе Азербайджан бойкотировал организованный посольством Франции прием, посвященный национальному празднику этой страны, представители правительства не приехали в посольство, хотя ранее, по данным СМИ, за выступлением посла в День взятия Бастилии обычно следовала поздравительная речь высокопоставленного представителя правительства Азербайджана.

Франция больше не воспринимается как посредник в армяно-азербайджанских отношениях - политический обозреватель

Франция больше не воспринимается как посредник в армяно-азербайджанских отношениях, считает политический обозреватель Арег Кочинян.

«Однозначно нам нужно работать в том направлении, чтобы Франция вышла из роли посредника и перевоплотилась в нашего союзника, государство, наращивающее наши возможности, наше сопротивление, такое государство, как, например, Пакистан или Турция для Азербайджана. Как посредник Франция до сих пор сделала максимум того, что могла сделать для Армении, больше не в интересах Армении видеть Францию в качестве посредника, в интересах Армении- видеть Францию союзником», - отметил политический обозреватель.

Армения должна стремиться иметь в сфере обороны такого партнера, как Франция, уверен Кочинян. Однако он добавил, что на Западе есть проблема: там не реагируют однозначно положительно на идею военно-промышленного сотрудничества с Арменией, и причина этого не только в членстве Армении в ОДКБ.

«Главная проблема - это уровень зависимости Армении от России, главная проблема – связи людей, составляющих систему управления Армении и суть этой системы, с Российской Федерацией. Если бы не было этих двух моментов, членство Армении в ОДКБ не было бы такой принципиальной проблемой. Но этот уровень зависимости, с одной стороны, обусловлен также тем, что у Армении нет других рынков для импорта оружия или летальных средств, нет других возможностей импортировать подобные средства», - подчеркнул он.

Франция, будучи членом Минской группы ОБСЕ, занимающейся карабахским урегулированием, ранее не продавала ни оборонительное, ни наступательное оружие ни одной из конфликтующих сторон. Радио Азатутюн направило письменный запрос в Минобороны Армении, чтобы выяснить, есть ли договоренность с Францией о закупке вооружений. Ответа мы пока не получили.