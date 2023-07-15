В Брюсселе состоялась встреча Пашинян-Мишель

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, по просьбе президента Нагорного Карабаха премьер-министр Армении передал Шарлю Мишелю письмо от карабахского лидера.

«Собеседники обсудили вопросы, связанные с запланированной на сегодня трехсторонней встречей, а также реализацией достигнутых на предыдущих встречах договоренностей», - отмечается в сообщении.

Отметим, что сегодня в Брюсселе при посредничестве Шарля Мишеля состоится очередная встреча Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Вчера Шарль Мишель также уже встречался с азербайджанским лидером.