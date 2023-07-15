Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

В Брюсселе состоялась встреча Пашинян-Мишель

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Брюссель, 15 июля 2023 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, по просьбе президента Нагорного Карабаха премьер-министр Армении передал Шарлю Мишелю письмо от карабахского лидера.

«Собеседники обсудили вопросы, связанные с запланированной на сегодня трехсторонней встречей, а также реализацией достигнутых на предыдущих встречах договоренностей», - отмечается в сообщении.

Отметим, что сегодня в Брюсселе при посредничестве Шарля Мишеля состоится очередная встреча Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Вчера Шарль Мишель также уже встречался с азербайджанским лидером.

Back to top
XS
SM
MD
LG