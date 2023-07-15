Азербайджан обстрелял армянские позиции в Верин Шоржа – Минобороны

Баку пока не отреагировал на данное сообщение.

Вчера ВС Азербайджана обстреляли строящийся с иностранными инвестициями завод в Ерасхе, а также армянские позиции, расположенные на участках Джили и Паруйр Севак. Баку, со своей стороны, обвинил армянскую сторону в обстреле азербайджанских позиций в направлении Нахичевана.

Отметим, что сегодня в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля состоится очередная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.