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Азербайджан обстрелял армянские позиции в Верин Шоржа – Минобороны

(архивная фотография)

В период с 22:30 14 июля до 00:30 15 июля подразделения ВС Азербайджана вели огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на участке Верин Шоржа, сообщает Министерство обороны Армении.

Баку пока не отреагировал на данное сообщение.

Вчера ВС Азербайджана обстреляли строящийся с иностранными инвестициями завод в Ерасхе, а также армянские позиции, расположенные на участках Джили и Паруйр Севак. Баку, со своей стороны, обвинил армянскую сторону в обстреле азербайджанских позиций в направлении Нахичевана.

Отметим, что сегодня в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля состоится очередная встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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