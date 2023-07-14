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Нагорный Карабах

В Карабахе арестован бывший секретарь Совбеза Виталий Баласанян

Виталий Баласанян

Герой Арцаха, бывший секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталий Баласанян арестован. Об этом сообщил взявшийся за его защиту адвокат Рафаэль Мартиросян.

Адвокат не уточнил, в рамках какого дела и по какому обвинению был произведен арест, он лишь заявил, что у Баласаняна «на теле много травм».

Официальные источники в Нагорном Карабахе пока не подтвердили эту информацию и не предоставили подробностей.

Несколько месяцев назад сообщалось, что правоохранительные органы Степанакерта возбудили уголовные дела в отношении ряда должностных лиц, в том числе Виталия Баласаняна. Однако в ответ на запрос Радио Азатутюн местная прокуратура отказалась сообщить подробности, заявив, что «ведется следствие».

До этого карабахский президент Араик Арутюнян рассказал о злоупотреблениях, имевших место в Нагорном Карабахе, и поручил «увеличить усилия по доведению уровня правовой безопасности и защиты правовой системы в Арцахе до качественно нового уровня».

Официальные источники Нагорного Карабаха пока не уточняют, связан ли арест Баласаняна с предполагаемыми злоупотреблениями, о которых говорил Арутюнян.

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