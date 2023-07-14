В Карабахе арестован бывший секретарь Совбеза Виталий Баласанян

Адвокат не уточнил, в рамках какого дела и по какому обвинению был произведен арест, он лишь заявил, что у Баласаняна «на теле много травм».

Официальные источники в Нагорном Карабахе пока не подтвердили эту информацию и не предоставили подробностей.

Несколько месяцев назад сообщалось, что правоохранительные органы Степанакерта возбудили уголовные дела в отношении ряда должностных лиц, в том числе Виталия Баласаняна. Однако в ответ на запрос Радио Азатутюн местная прокуратура отказалась сообщить подробности, заявив, что «ведется следствие».

До этого карабахский президент Араик Арутюнян рассказал о злоупотреблениях, имевших место в Нагорном Карабахе, и поручил «увеличить усилия по доведению уровня правовой безопасности и защиты правовой системы в Арцахе до качественно нового уровня».

Официальные источники Нагорного Карабаха пока не уточняют, связан ли арест Баласаняна с предполагаемыми злоупотреблениями, о которых говорил Арутюнян.