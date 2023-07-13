«120 тысяч человек находятся под угрозой голодной смерти» - житель Степанакерта

Житель Степанакерта Аршак Абраамян с раннего утра ходит по магазинам. Он зашел в более 10 магазинов и только в одном нашел хлеб и несколько редко используемых товаров.

«Кроме хлеба, в основном было что-то, что не так часто используется. В магазине я наткнулся на несколько пачек красного перца, уксус, соду», - сообщил Абраамян.

С хлебом возникает проблема, потому что нет бензина для доставки хлеба в магазины, большие очереди выстраиваются перед пекарнями.

120 тысяч человек находятся под угрозой голодной смерти, отметил Аршак Абраамян.

«Естественно, люди пытаются утолить голод продуктами питания, которые есть у них под рукой, несмотря на очень небольшое их количество. Описывать это как голод, естественно, было бы немного крайностью, но кольцо уже сжимается», - сказал житель Степанакерта.

Идет 214-й день блокады Нагорного Карабаха, и вот уже месяц азербайджанская сторона не разрешает даже российским миротворцам провозить через КПП на мосту Хакари какие-либо грузы. Молочные продукты, сладости, фрукты, овощи - всего этого степанакертцы лишены.

Директор действующего в Степанакерте Шушинского детского сада сказала, что на уроках рисования дети рисуют то, что хотели бы отведать.

«Вопрос фруктов осложнился, дети лишены фруктов. Когда даешь задание на свободную тему, дети рисуют фрукты, потому что соскучились по ним», - отметила Эмма Абраамян.

В селах есть желанные фрукты и овощи, есть сады и огороды, и хотя проблема с водой сейчас обострилась, тем не менее, там можно найти продукты, «в огородах есть картошка, огурцы, фасоль, тыква и т. д.».

Асмик Андрян из села Храморт сказала, что они обходятся тем, что вырастили, сельский магазин давно пуст.

Микаел Балаян – владелец магазина в Храморте. Он перечислил то, что есть в магазине: «Хлеб, водка, чай, салфетки, такая мелочевка, еды нет».

В Храморте дислоцированы российские миротворцы. Микаел Балаян отметил, что раньше русские пользовались его магазином, а теперь, наверное, знают, что он пуст.